Представители Службы по чрезвычайным ситуациям приняли участие в межведомственных учениях «Партнер-2026»
В межведомственных учениях «Партнер-2026», организованных Национальной гвардией Сил обороны Грузии, приняли участие представители Сил гражданской безопасности и пожарно-спасательных служб Службы по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел.
Учения включали теоретическую и практическую части, и проходили в регионах Имерети и Мцхета-Мтианети.
На заключительном мероприятии учений присутствовал глава Службы по чрезвычайным ситуациям Темур Мгебришвили. Целью межведомственных учений было повышение эффективности координации и совместных действий между ведомствами при реагировании на чрезвычайные ситуации.
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