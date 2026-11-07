Представители Службы по чрезвычайным ситуациям приняли участие в межведомственных учениях «Партнер-2026»

В межведомственных учениях «Партнер-2026», организованных Национальной гвардией Сил обороны Грузии, приняли участие представители Сил гражданской безопасности и пожарно-спасательных служб Службы по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел.

Учения включали теоретическую и практическую части, и проходили в регионах Имерети и Мцхета-Мтианети.

На заключительном мероприятии учений присутствовал глава Службы по чрезвычайным ситуациям Темур Мгебришвили. Целью межведомственных учений было повышение эффективности координации и совместных действий между ведомствами при реагировании на чрезвычайные ситуации.