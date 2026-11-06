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Грузия Online
Оборона и безопасность

На таможне «Сарпи» пресечен ввоз медикамента MASPORT на сумму 14 400 лари

На таможенном посту «Сарпи» пытались скрытно ввезти медикамент MASPORT стоимостью 14 400 лари. По информации Службы доходов, таможенные офицеры «Сарпи» в результате детального досмотра автотранспортного средства, находившегося под управлением гражданина Грузии, обнаружили скрытно размещенные 40 ампул медикамента MASPORT (R), подлежащие обязательному декларированию.

Общая таможенная стоимость товара составила 14 400 лари.

В соответствии с Таможенным кодексом Грузии гражданину-нарушителю в качестве санкции назначен штраф в размере 14 400 лари.

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