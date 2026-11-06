Разыскиваемый в Турции гражданин был задержан миграционной службой Грузии и депортирован
Миграционный департамент Министерства внутренних дел в рамках специальной меры по контролю за миграцией задержал гражданина Турции, разыскиваемого за различные тяжкие преступления в Турецкой Республике, и депортировали его.
На основании полученной информации сотрудники Миграционного департамента проверили конкретное место, где указанное лицо занималось предпринимательской деятельностью без права на труд, что является основанием для высылки в соответствии с подпунктом «м» статьи 64 Закона Грузии «О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства».
В результате принятых мер также было установлено, что задержанное лицо разыскивалось правоохранительными органами Турецкой Республики на национальном уровне за различные преступления, в том числе: умышленное убийство, сокрытие преступления, убийство, совершенное с целью уклонения от ареста, взяточничество, угрозы и мошенничество.
Сотрудники Миграционного департамента сопроводили задержанного до пограничного пункта Сарпи, где он был передан представителям правоохранительных органов Турецкой Республики для дальнейших юридических действий.
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