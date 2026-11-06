Четверо несовершеннолетних задержаны по обвинению в ограблении иностранцев

Сотрудники Главного управления полиции Тбилиси Министерства внутренних дел задержали четверых несовершеннолетних по обвинению в совершении грабежа группой лиц с применением насилия по предварительному соглашению. Один из задержанных ранее был судим.

В ходе расследования установлено, что обвиняемые напали на иностранных граждан в Тбилиси, избили их, похитили мобильные телефоны и личные вещи, после чего скрылись с места преступления.

В результате оперативной и следственной работы, проведенной сотрудниками правоохранительных органов, преступники были задержаны в ходе преследования. Украденные вещи изъяты в качестве вещественных доказательств.

Расследование ведется по статье 178 Уголовного кодекса, предусматривающей лишение свободы на срок до 8 лет.