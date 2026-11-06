Один человек задержан по обвинению в убийстве двух человек в Сагареджо
Правоохранители по горячим следам раскрыли факт умышленного убийства двух лиц при отягчающих обстоятельствах в Кахети — задержано одно лицо.
Сотрудники департаментов полиции Кахети и патрульной полиции в результате совместно проведенных полицейских мероприятий, задержали по обвинению в умышленном убийстве 2 лиц при отягчающих обстоятельствах одно лицо.
Об этом сообщает Министерство внутренних дел.
По их информации, 5 ноября текущего года в одном из сел Сагареджойского муниципалитета обвиняемый на почве существовавшего в прошлом конфликта многочисленными выстрелами из огнестрельного оружия ранил двух человек, после чего скрылся с места происшествия.
«От полученных ранений оба мужчины скончались. Правоохранители в результате проведенных оперативных мероприятий и следственных действий задержали лицо, совершившее преступление, по горячим следам в качестве обвиняемого. Полиция изъяла орудие преступления в качестве вещественного доказательства.
Расследование ведется по статье 109 УК Грузии, которая предусматривает лишение свободы на срок до 20 лет или бессрочно», — говорится в информации.
Для справки, инцидент произошел в тот момент, когда братья направлялись на свадьбу родственника, односельчанин устроил им засаду и открыл огонь.
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