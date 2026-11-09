В Аджарии задержан разыскиваемый Интерполом гражданин Турции

Сотрудники Главного управления уголовной полиции Аджарии Министерства внутренних дел задержали гражданина Турецкой Республики, разыскиваемого по Красному уведомлению Интерпола.

Задержанный разыскивался по Красному уведомлению Интерпола по запросу турецких правоохранительных органов за различные тяжкие преступления. Ему предъявлены обвинения по четырем статьям Уголовного кодекса Турецкой Республики, в том числе: создание преступной организации, подделка официального документа, кража при отягчающих обстоятельствах и злоупотребление доверием.

В результате проведенных следственных действий сотрудники правоохранительных органов задержали разыскиваемого в Батуми.

В настоящее время в отношении задержанного ведется предусмотренная законом процедура экстрадиции.