В Аджарии задержан разыскиваемый Интерполом гражданин Турции
Сотрудники Главного управления уголовной полиции Аджарии Министерства внутренних дел задержали гражданина Турецкой Республики, разыскиваемого по Красному уведомлению Интерпола.
Задержанный разыскивался по Красному уведомлению Интерпола по запросу турецких правоохранительных органов за различные тяжкие преступления. Ему предъявлены обвинения по четырем статьям Уголовного кодекса Турецкой Республики, в том числе: создание преступной организации, подделка официального документа, кража при отягчающих обстоятельствах и злоупотребление доверием.
В результате проведенных следственных действий сотрудники правоохранительных органов задержали разыскиваемого в Батуми.
В настоящее время в отношении задержанного ведется предусмотренная законом процедура экстрадиции.
Ещё в разделе «Оборона и безопасность» Все →
Три человека, в том числе иностранец, арестованы за наркопреступление
Сотрудники Главного управления патрульной полиции Тбилисского отделения Министерства внутренних дел арестовали трех человек, в том числе одного…
В Грузии за девять месяцев 2026 года число зарегистрированных преступлений выросло на 10,57%
Согласно официальной статистике Министерства внутренних дел Грузии, общее число зарегистрированных в стране преступлений за январь–сентябрь 2026 года…
Задержанному по факту убийства двух братьев в селе Ламбало предъявлено обвинение
Прокуратура предъявила обвинение задержанному по делу об убийстве двух братьев, совершённом 5 ноября в селе Ламбалo. Об этом сообщает Прокуратура…
Представители Службы по чрезвычайным ситуациям приняли участие в межведомственных учениях «Партнер-2026»
В межведомственных учениях «Партнер-2026», организованных Национальной гвардией Сил обороны Грузии, приняли участие представители Сил гражданской…
В Батуми мужчина нанес огнестрельное ранение соседу – обвиняемый задержан
В Батуми мужчина ранил своего соседа, — об этом сообщает Министерство внутренних дел Грузии. По информации ведомства, обвиняемый задержан.…
На таможне «Сарпи» пресечен ввоз медикамента MASPORT на сумму 14 400 лари
На таможенном посту «Сарпи» пытались скрытно ввезти медикамент MASPORT стоимостью 14 400 лари. По информации Службы доходов, таможенные офицеры…