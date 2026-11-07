Задержанному по факту убийства двух братьев в селе Ламбало предъявлено обвинение
Прокуратура предъявила обвинение задержанному по делу об убийстве двух братьев, совершённом 5 ноября в селе Ламбалo. Об этом сообщает Прокуратура Грузии.
«Расследованием, проведённым Министерством внутренних дел, установлено, что обвиняемый из-за ранее возникшего конфликта, руководствуясь мотивом мести, решил убить трёх братьев.
5 ноября текущего года в селе Ламбало Сагареджойского муниципалитета обвиняемый несколько раз выстрелил в братьев из зарегистрированного огнестрельного оружия, используя незаконно приобретённые боевые патроны военного назначения. Двое из братьев скончались на месте происшествия от полученных огнестрельных ранений, третьму брату удалось бежать. В результате стрельбы возникла угроза жизни и здоровью гражданина, находившегося вместе с братьями. Обвиняемый скрылся с места происшествия, однако правоохранители вскоре задержали его.
Задержанному предъявлено обвинение по подпунктам „б“ и „л“ статьи 19-109 и подпунктам „б“ и „л“ статьи 109 Уголовного кодекса Грузии (покушение на умышленное убийство более двух лиц и умышленное убийство двух лиц способом, заведомо создающим угрозу жизни или здоровью другого человека), а также по частям 3 и 4 статьи 236 (незаконное приобретение, хранение и ношение боеприпасов). Указанные преступления предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет или пожизненного заключения.
Прокуратура уже обратилась в суд с ходатайством об избрании для обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.
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