Задержанному по факту убийства двух братьев в селе Ламбало предъявлено обвинение

Прокуратура предъявила обвинение задержанному по делу об убийстве двух братьев, совершённом 5 ноября в селе Ламбалo. Об этом сообщает Прокуратура Грузии.

«Расследованием, проведённым Министерством внутренних дел, установлено, что обвиняемый из-за ранее возникшего конфликта, руководствуясь мотивом мести, решил убить трёх братьев.

5 ноября текущего года в селе Ламбало Сагареджойского муниципалитета обвиняемый несколько раз выстрелил в братьев из зарегистрированного огнестрельного оружия, используя незаконно приобретённые боевые патроны военного назначения. Двое из братьев скончались на месте происшествия от полученных огнестрельных ранений, третьму брату удалось бежать. В результате стрельбы возникла угроза жизни и здоровью гражданина, находившегося вместе с братьями. Обвиняемый скрылся с места происшествия, однако правоохранители вскоре задержали его.