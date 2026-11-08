В Грузии за девять месяцев 2026 года число зарегистрированных преступлений выросло на 10,57%

Согласно официальной статистике Министерства внутренних дел Грузии, общее число зарегистрированных в стране преступлений за январь–сентябрь 2026 года увеличилось на 10,57% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Если за девять месяцев 2025 года было зарегистрировано 40 464 преступления, то в текущем году этот показатель достиг 44 742. Из них раскрыто 32 949 дел, что соответствует уровню раскрываемости 73,64%.

Детальный анализ данных показывает, что в большинстве категорий экономических преступлений зафиксирован двузначный, а в отдельных случаях — даже трёхзначный процентный рост.