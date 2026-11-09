В Грузии задержали иностранцев за продажу поддельных акцизных марок
Сотрудники Антикоррупционного агентства Службы государственной безопасности Грузии задержали двух иностранных граждан по подозрению в изготовлении и сбыте поддельных акцизных марок для алкогольной продукции.
По данным следствия, обвиняемые договорились с гражданином Грузии изготовить за рубежом и ввезти в страну 500 000 фальшивых марок. Стоимость всей партии оценивалась в 200 000 долларов.
Подозреваемые планировали доставлять товар несколькими партиями. Однако реализовать схему полностью не удалось: во время первой сделки они успели ввезти в Грузию 100 000 поддельных марок и продать их за 40 000 долларов. После этого обоих иностранцев задержали сотрудники Антикоррупционного агентства.
Расследование ведётся по частям 2 и 4 статьи 200¹ Уголовного кодекса Грузии. В случае доказательства вины задержанным грозит от 9 до 12 лет лишения свободы.
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