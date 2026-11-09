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Грузия Online
Оборона и безопасность

Грузия экстрадировала в Армению разыскиваемого по ряду преступлений

Из Грузии в Республику Армения осуществлена экстрадиция лица, разыскиваемого по фактам умышленного убийства при отягчающих обстоятельствах, покушения на умышленное убийство восьми лиц при отягчающих обстоятельствах, хулиганства, а также противоправного приобретения, хранения и ношения огнестрельного оружия и боеприпасов.

Информацию распространяет Прокуратура Грузии.

По данным ведомства, разыскиваемое правоохранительными органами Республики Армения лицо было задержано сотрудниками Министерства внутренних дел Грузии на территории страны с целью экстрадиции.

«На основании ходатайства Генеральной прокуратуры Грузии экстрадиция указанного лица в Республику Армения была признана допустимой решением Тбилисского городского суда, после чего 30 октября 2026 года министр юстиции Грузии издал приказ об экстрадиции разыскиваемого лица в Республику Армения.

Разыскиваемое лицо было передано представителям компетентных органов Республики Армения сотрудниками Специальной пенитенциарной службы. Мы благодарим Министерство внутренних дел, Министерство юстиции и Специальную пенитенциарную службу за проведение мероприятий, необходимых для экстрадиции в рамках их компетенции.

Прокуратура Грузии выражает готовность и впредь успешно сотрудничать с компетентными органами партнерских стран в целях предания правосудию разыскиваемых лиц», — отмечается в информации прокуратуры.

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