Грузия экстрадировала в Армению разыскиваемого по ряду преступлений
Из Грузии в Республику Армения осуществлена экстрадиция лица, разыскиваемого по фактам умышленного убийства при отягчающих обстоятельствах, покушения на умышленное убийство восьми лиц при отягчающих обстоятельствах, хулиганства, а также противоправного приобретения, хранения и ношения огнестрельного оружия и боеприпасов.
Информацию распространяет Прокуратура Грузии.
По данным ведомства, разыскиваемое правоохранительными органами Республики Армения лицо было задержано сотрудниками Министерства внутренних дел Грузии на территории страны с целью экстрадиции.
«На основании ходатайства Генеральной прокуратуры Грузии экстрадиция указанного лица в Республику Армения была признана допустимой решением Тбилисского городского суда, после чего 30 октября 2026 года министр юстиции Грузии издал приказ об экстрадиции разыскиваемого лица в Республику Армения.
Разыскиваемое лицо было передано представителям компетентных органов Республики Армения сотрудниками Специальной пенитенциарной службы. Мы благодарим Министерство внутренних дел, Министерство юстиции и Специальную пенитенциарную службу за проведение мероприятий, необходимых для экстрадиции в рамках их компетенции.
Прокуратура Грузии выражает готовность и впредь успешно сотрудничать с компетентными органами партнерских стран в целях предания правосудию разыскиваемых лиц», — отмечается в информации прокуратуры.
Ещё в разделе «Оборона и безопасность» Все →
В Грузии задержали иностранцев за продажу поддельных акцизных марок
Сотрудники Антикоррупционного агентства Службы государственной безопасности Грузии задержали двух иностранных граждан по подозрению в изготовлении и…
В Аджарии задержан разыскиваемый Интерполом гражданин Турции
Сотрудники Главного управления уголовной полиции Аджарии Министерства внутренних дел задержали гражданина Турецкой Республики, разыскиваемого по…
Три человека, в том числе иностранец, арестованы за наркопреступление
Сотрудники Главного управления патрульной полиции Тбилисского отделения Министерства внутренних дел арестовали трех человек, в том числе одного…
В Грузии за девять месяцев 2026 года число зарегистрированных преступлений выросло на 10,57%
Согласно официальной статистике Министерства внутренних дел Грузии, общее число зарегистрированных в стране преступлений за январь–сентябрь 2026 года…
Задержанному по факту убийства двух братьев в селе Ламбало предъявлено обвинение
Прокуратура предъявила обвинение задержанному по делу об убийстве двух братьев, совершённом 5 ноября в селе Ламбалo. Об этом сообщает Прокуратура…
Представители Службы по чрезвычайным ситуациям приняли участие в межведомственных учениях «Партнер-2026»
В межведомственных учениях «Партнер-2026», организованных Национальной гвардией Сил обороны Грузии, приняли участие представители Сил гражданской…