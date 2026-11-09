Грузия экстрадировала в Армению разыскиваемого по ряду преступлений

Из Грузии в Республику Армения осуществлена экстрадиция лица, разыскиваемого по фактам умышленного убийства при отягчающих обстоятельствах, покушения на умышленное убийство восьми лиц при отягчающих обстоятельствах, хулиганства, а также противоправного приобретения, хранения и ношения огнестрельного оружия и боеприпасов.

Информацию распространяет Прокуратура Грузии.

По данным ведомства, разыскиваемое правоохранительными органами Республики Армения лицо было задержано сотрудниками Министерства внутренних дел Грузии на территории страны с целью экстрадиции.