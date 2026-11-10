МВД задержано лицо, которое в 2024 году установило ручную гранату у дороги в Цицамури
Сотрудники департамента полиции Мцхета-Мтианети Министерства внутренних дел, в результате комплексно проведенных следственных действий, задержали по факту убийства, совершенного при отягчающих обстоятельствах, и причинения вреда здоровью одно лицо. Информацию распространяет Министерство внутренних дел.
По их данным, следствием установлено, что 5 ноября 2024 года на территории у автомобильной дороги в селе Цицамури Мцхетского муниципалитета обвиняемый предварительно установил незаконно приобретенную ручную гранату и путем намеренного введения в заблуждение привел на указанное место двух граждан.
После их прихода взрывное устройство сработало. В результате взрыва один из мужчин скончался на месте, а второй с тяжелыми телесными повреждениями был доставлен в медицинское учреждение.
«В результате проведенных полицейских мероприятий правоохранители 9 ноября задержали обвиняемого в Тбилиси.
Следствие ведется по статьям 19-109 и 236 Уголовного кодекса Грузии, что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет или бессрочно», — отмечается в информации.
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