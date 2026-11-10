Младший брат бывшего премьер-министра Венгрии ‌Арон Орбан задержан в рамках расследования дела об ​организации ​нелегальной ​миграции, подтвердил новый ⁠глава правительства ‌Петер Мадьяр.

«Трое ‌бывших министров (из кабинета) Виктора ​Орбана уже находятся ‌под стражей, и ​сегодня арестован также ‌его брат», — сказал Мадьяр.

Накануне Национальное управление по защите ​и ​возврату активов ‌Венгрии сообщило о ​задержании четырех человек по подозрению в том, что они транспортировали граждан Вьетнама в страны Западной ​Европы, ⁠взимая с них так ‌называемый сбор за трудоустройство.