Брат Виктора Орбана задержан в Венгрии по делу об организации незаконной миграции
Младший брат бывшего премьер-министра Венгрии Арон Орбан задержан в рамках расследования дела об организации нелегальной миграции, подтвердил новый глава правительства Петер Мадьяр.
«Трое бывших министров (из кабинета) Виктора Орбана уже находятся под стражей, и сегодня арестован также его брат», — сказал Мадьяр.
Накануне Национальное управление по защите и возврату активов Венгрии сообщило о задержании четырех человек по подозрению в том, что они транспортировали граждан Вьетнама в страны Западной Европы, взимая с них так называемый сбор за трудоустройство.
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