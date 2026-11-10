Полиция Имерети задержала одно лицо по обвинению в мошенничестве с использованием поддельного документа
Сотрудники Департамента полиции Имерети Министерства внутренних дел задержали одно лицо по обвинению в мошенничестве, совершенном с использованием поддельного документа.
Следствием установлено, что обвиняемый, с целью противоправного получения материальной выгоды, намеревался путем мошенничества завладеть недвижимым имуществом, расположенным в Душетском муниципалитете и находящимся в собственности двух иностранных граждан.
На основании поддельной доверенности, изготовленной в иностранном государстве, обвиняемый нотариально удостоверил договор купли-продажи недвижимости, после чего путем его представления в Публичный реестр переоформил указанное недвижимое имущество на свое имя.
В результате преступного деяния потерпевшим причинен ущерб в размере 1 602 000 лари.
Правоохранители задержали обвиняемого в Рустави на основании определения судьи.
Следствие ведется по третьей части статьи 180 и первой части статьи 362 Уголовного кодекса Грузии, что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 9 лет.
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