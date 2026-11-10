Полиция Имерети задержала одно лицо по обвинению в мошенничестве с использованием поддельного документа

Сотрудники Департамента полиции Имерети Министерства внутренних дел задержали одно лицо по обвинению в мошенничестве, совершенном с использованием поддельного документа.

Следствием установлено, что обвиняемый, с целью противоправного получения материальной выгоды, намеревался путем мошенничества завладеть недвижимым имуществом, расположенным в Душетском муниципалитете и находящимся в собственности двух иностранных граждан.

На основании поддельной доверенности, изготовленной в иностранном государстве, обвиняемый нотариально удостоверил договор купли-продажи недвижимости, после чего путем его представления в Публичный реестр переоформил указанное недвижимое имущество на свое имя.