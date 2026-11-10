В военном госпитале Гори скончался солдат, поступивший в клинику с ранениями

В военном госпитале в Гори скончался солдат. Об этом сообщает региональное издание Qartli.ge.

По данным журналистов, раненый военнослужащий был госпитализирован еще 21 октября. Тогда ему провели хирургическую операцию. Тем не менее, врачам так и не удалось стабилизировать состояние пациента и спасти его жизнь.

Молодой человек был из поселения для перемещенных лиц Дзевери. Он скончался накануне, 9 ноября.