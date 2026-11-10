Грузинские пограничники посетили Францию для изучения современных технологий морской безопасности
Делегация Пограничной полиции МВД Грузии во главе с её руководителем, генерал-майором Давидом Тамазашвили, побывала с рабочим визитом во Франции.
Одним из главных событий поездки стало посещение международной военно-морской выставки EURONAVAL.
На выставке грузинские специалисты ознакомились с современными технологиями и новейшими разработками в области морской безопасности, наблюдения и обороны.
EURONAVAL считается одной из значимых международных выставок военно-морской техники и технологий. Мероприятие проводится при поддержке Министерства вооружённых сил Франции.
Кроме того, грузинская делегация посетила военно-морские подразделения Франции в городе Брест.
Там состоялись встречи в центрах морских операций и подразделениях, занимающихся обменом информацией и мониторингом ситуации на море.
Стороны обменялись опытом в области сбора и анализа информации о морской обстановке, управления единой оперативной картиной и использования современных технических средств наблюдения.
Подобное сотрудничество направлено на развитие возможностей Грузии по контролю морского пространства и повышению эффективности работы береговой охраны.
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