Грузинские пограничники посетили Францию для изучения современных технологий морской безопасности

На выставке грузинские специалисты ознакомились с современными технологиями и новейшими разработками в области морской безопасности, наблюдения и обороны.

Делегация Пограничной полиции МВД Грузии во главе с её руководителем, генерал-майором Давидом Тамазашвили, побывала с рабочим визитом во Франции.

EURONAVAL считается одной из значимых международных выставок военно-морской техники и технологий. Мероприятие проводится при поддержке Министерства вооружённых сил Франции.

Кроме того, грузинская делегация посетила военно-морские подразделения Франции в городе Брест.

Там состоялись встречи в центрах морских операций и подразделениях, занимающихся обменом информацией и мониторингом ситуации на море.

Стороны обменялись опытом в области сбора и анализа информации о морской обстановке, управления единой оперативной картиной и использования современных технических средств наблюдения.

Подобное сотрудничество направлено на развитие возможностей Грузии по контролю морского пространства и повышению эффективности работы береговой охраны.