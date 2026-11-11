Задержаны четыре человека по обвинению в членстве в «воровском мире»

В результате комплексных оперативных мер и процессуальных действий, проведенных совместно с Областной прокуратурой Западной Грузии, сотрудники Имеретинского управления полиции Министерства внутренних дел арестовали четырех человек по обвинению в членстве в «воровском мире» и обращении к члену «воровского мира» на основании решения судьи.

В результате интенсивных тайных следственных действий, проведенных сотрудниками правоохранительных органов, было установлено, что лица, задержанные по обвинению в членстве в «воровском мире», использовали свой криминальный авторитет для разрешения личных и финансовых споров между двумя гражданами и урегулировали спорные вопросы в пользу одной из сторон в соответствии с так называемыми «воровскими традициями».

В ходе расследования также было установлено, что обвиняемые систематически использовали свой криминальный авторитет для разрешения финансовых споров между гражданами в личных целях. Они организовывали так называемые «воровские разборки» и принимали так называемые «воровские решения» в пользу одной из сторон. В случае невыполнения возложенных на них обязательств или нарушения установленных сроков они угрожали гражданам физической расправой и смертью.