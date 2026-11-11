Задержаны четыре человека по обвинению в членстве в «воровском мире»
В результате комплексных оперативных мер и процессуальных действий, проведенных совместно с Областной прокуратурой Западной Грузии, сотрудники Имеретинского управления полиции Министерства внутренних дел арестовали четырех человек по обвинению в членстве в «воровском мире» и обращении к члену «воровского мира» на основании решения судьи.
В результате интенсивных тайных следственных действий, проведенных сотрудниками правоохранительных органов, было установлено, что лица, задержанные по обвинению в членстве в «воровском мире», использовали свой криминальный авторитет для разрешения личных и финансовых споров между двумя гражданами и урегулировали спорные вопросы в пользу одной из сторон в соответствии с так называемыми «воровскими традициями».
В ходе расследования также было установлено, что обвиняемые систематически использовали свой криминальный авторитет для разрешения финансовых споров между гражданами в личных целях. Они организовывали так называемые «воровские разборки» и принимали так называемые «воровские решения» в пользу одной из сторон. В случае невыполнения возложенных на них обязательств или нарушения установленных сроков они угрожали гражданам физической расправой и смертью.
В результате обыска полиция изъяла в качестве вещественных доказательств мобильные телефоны обвиняемых, через которые они общались друг с другом.
Ведется расследование по статьям 223-1 и 223-4 Уголовного кодекса, предусматривающим лишение свободы на срок до 10 лет.
Ещё в разделе «Оборона и безопасность» Все →
По делу о смерти алтарника в Терджоле задержаны несколько сотрудников полиции
По информации адвоката семьи погибшего алтарника Темура Хадури — Леди Туквадзе, по делу о смерти Темура Хадури задержаны сотрудники полиции…
Иностранец задержан за наркопреступление — изъяты 1389 таблеток «метадона»
Сотрудники Главного управления полиции Тбилиси Министерства внутренних дел арестовали иностранного гражданина по обвинению в содействии незаконной…
Еще один гражданин Турции, разыскиваемый Интерполом, задержан в Аджарии
Сотрудники патрульной полиции Министерства внутренних дел задержали иностранного гражданина, разыскиваемого Интерполом по «красному уведомлению».…
Грузинские пограничники посетили Францию для изучения современных технологий морской безопасности
Делегация Пограничной полиции МВД Грузии во главе с её руководителем, генерал-майором Давидом Тамазашвили, побывала с рабочим визитом во Франции.…
В военном госпитале Гори скончался солдат, поступивший в клинику с ранениями
В военном госпитале в Гори скончался солдат. Об этом сообщает региональное издание Qartli.ge. По данным журналистов, раненый военнослужащий был…
Евросоюз выделяет 50 миллионов евро на Центр морской безопасности в Черном море
Евросоюз выделит Румынии и Болгарии 50 миллионов евро на Центр безопасности Черного моря. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала…