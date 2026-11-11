По делу о смерти алтарника в Терджоле задержаны несколько сотрудников полиции

По информации адвоката семьи погибшего алтарника Темура Хадури — Леди Туквадзе, по делу о смерти Темура Хадури задержаны сотрудники полиции Терджольского района. Об этом она написала в социальной сети.

«Спасибо прокуратуре Грузии, главному прокурору Георгию Гваракидзе, прокурору Западной Грузии Зазе Метонидзе, госпоже Тамар Бежуашвили, Георгию Хачидзе, всем СМИ и информационным выпускам. Особая благодарность Нодару Меладзе и его команде. После двух лет неустанной работы по делу Темура Хадури задержаны сотрудники полиции Терджольского района», — пишет Леди Туквадзе.

Напомним, что 23-летний алтарник Темур Хадури пропал 25 августа 2024 года после того, как забросал камнями полицейский автомобиль, а правоохранители бросились за ним в погоню. После трёх дней поисков, 28 августа, пастух обнаружил его тело в реке возле села Симонети Терджольского муниципалитета. Несколько недель назад в результате протеста матери был создан специальный следственный совет.