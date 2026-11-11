Еще один гражданин Турции, разыскиваемый Интерполом, задержан в Аджарии
Сотрудники патрульной полиции Министерства внутренних дел задержали иностранного гражданина, разыскиваемого Интерполом по «красному уведомлению».
Задержанный разыскивался по запросу турецких правоохранительных органов по обвинению в сексуальном насилии над несовершеннолетним. Сотрудники правоохранительных органов задержали разыскиваемого в Аджарии.
В настоящее время в отношении задержанного ведется предусмотренная законом процедура экстрадиции.
Ещё в разделе «Оборона и безопасность» Все →
По делу о смерти алтарника в Терджоле задержаны несколько сотрудников полиции
По информации адвоката семьи погибшего алтарника Темура Хадури — Леди Туквадзе, по делу о смерти Темура Хадури задержаны сотрудники полиции…
Задержаны четыре человека по обвинению в членстве в «воровском мире»
В результате комплексных оперативных мер и процессуальных действий, проведенных совместно с Областной прокуратурой Западной Грузии, сотрудники…
Иностранец задержан за наркопреступление — изъяты 1389 таблеток «метадона»
Сотрудники Главного управления полиции Тбилиси Министерства внутренних дел арестовали иностранного гражданина по обвинению в содействии незаконной…
Грузинские пограничники посетили Францию для изучения современных технологий морской безопасности
Делегация Пограничной полиции МВД Грузии во главе с её руководителем, генерал-майором Давидом Тамазашвили, побывала с рабочим визитом во Франции.…
В военном госпитале Гори скончался солдат, поступивший в клинику с ранениями
В военном госпитале в Гори скончался солдат. Об этом сообщает региональное издание Qartli.ge. По данным журналистов, раненый военнослужащий был…
Евросоюз выделяет 50 миллионов евро на Центр морской безопасности в Черном море
Евросоюз выделит Румынии и Болгарии 50 миллионов евро на Центр безопасности Черного моря. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала…