Еще один гражданин Турции, разыскиваемый Интерполом, задержан в Аджарии

Сотрудники патрульной полиции Министерства внутренних дел задержали иностранного гражданина, разыскиваемого Интерполом по «красному уведомлению».

Задержанный разыскивался по запросу турецких правоохранительных органов по обвинению в сексуальном насилии над несовершеннолетним. Сотрудники правоохранительных органов задержали разыскиваемого в Аджарии.

В настоящее время в отношении задержанного ведется предусмотренная законом процедура экстрадиции.