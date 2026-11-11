Адвокат: По делу о смерти 23-летнего алтарника задержаны трое полицейских

Ключевой эпизод дела связан с событиями, предшествовавшими гибели Темура Хадури, а именно — с полицейской операцией преследования. По словам адвоката, показания свидетелей и аудио-видеоматериалы в деле подтверждают, что полиция преследовала Хадури, и последними его видели именно эти трое сотрудников правоохранительных органов, после чего молодой человек пропал. Спустя несколько дней Темур Хадури был найден мертвым.

Среди задержанных — бывшие заместители начальников отделений полиции Тержолы и Ткибули, а также один следователь. По информации адвоката, из трех фигурантов действующим сотрудником полиции на данный момент является только один.

По делу о смерти 23-летнего Темура Хадури задержаны трое сотрудников правоохранительных органов. По заявлению адвоката семьи потерпевших Леди Туквадзе, силовикам вменяют дачу ложных показаний следствию и воспрепятствование сбору доказательств. Кроме того, не исключено ужесточение обвинения и добавление статьи о превышении служебных полномочий.

«Почему полицейские скрыли операцию преследования и не пошли на сотрудничество со следствием? Это был главный вопрос стороны потерпевших. Из-за их ложных показаний установить истинную причину смерти для нас оказалось невозможно», — говорит Леди Туквадзе в интервью изданию Netgazeti.

Что касается позиции семьи погибшего, их главное требование заключается в том, чтобы задержанные силовики сотрудничали со следствием. Семья требует выяснить, что произошло на самом деле, что послужило подлинной причиной гибели молодого человека и почему полицейским понадобилось давать ложные показания.

Отметим, что тело Темо Хадури было обнаружено 28 августа 2024 года в русле реки Цачхура. До этого он числился пропавшим без вести, родственники вели его поиски.

Темо выехал из Тбилиси в направлении Кутаиси 25 августа 2024 года. Из маршрутного такси он вышел в Тержоле, в районе села Симонети, и продолжил путь пешком. Именно из Симонети он позвонил семье и сообщил, что скоро вернется. После этого его след теряется вплоть до момента, пока спустя три дня местные жители не обнаружили его тело в русле реки.

Ранее в эфире телеканала TV Pirveli адвокат семьи обнародовал заключение Национального бюро судебной экспертизы имени Самхараули, согласно которому на теле Хадури были зафиксированы прижизненные повреждения в области лица, нанесенные тупым предметом за несколько минут до наступления смерти. По информации матери, на теле ее сына травмы имелись и в области затылка.

Родственники связывают эти телесные повреждения с инцидентом, произошедшим у Темо с полицейскими незадолго до гибели.

По данным семьи, в материалах дела указано, что Темо Хадури повредил автомобиль заместителя начальника полиции Ткибули Лаши Лабучидзе, после чего скрылся с места инцидента. По версии полиции, найти молодого человека не удалось, и погоню прекратили. Однако семья считает, что силовики настигли его, избили до смерти, а затем сбросили тело в реку. По утверждению родственников, полицейские вели преследование Хадури и производили предупредительные выстрелы в воздух.

Темо Хадури было 23 года. Он являлся студентом Государственного университета имени Акакия Церетели и актером театральной труппы «Либертас». Хадури также нес церковное служение в качестве алтарника.