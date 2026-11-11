Финансирование Министерства обороны увеличивается на 290 миллионов лари

Во втором представлении проекта государственного бюджета на 2027 год финансирование Министерства обороны Грузии увеличивается на 290 млн лари. Об этом на заседании Комитета по финансово-бюджетным вопросам заявил первый заместитель министра финансов Георгий Какауридзе, презентуя переработанную версию проекта бюджета на следующий год.

Согласно проекту бюджета, в 2027 году для Министерства обороны предусмотрено финансирование в размере 2 млрд 255.3 млн лари (плановый показатель 2026 года составлял 1 млрд 890 млн лари).

Георгий Какауридзе разъяснил, с чем связан рост финансирования оборонного ведомства и других силовых структур: