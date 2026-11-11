Финансирование Министерства обороны увеличивается на 290 миллионов лари
Во втором представлении проекта государственного бюджета на 2027 год финансирование Министерства обороны Грузии увеличивается на 290 млн лари. Об этом на заседании Комитета по финансово-бюджетным вопросам заявил первый заместитель министра финансов Георгий Какауридзе, презентуя переработанную версию проекта бюджета на следующий год.
Согласно проекту бюджета, в 2027 году для Министерства обороны предусмотрено финансирование в размере 2 млрд 255.3 млн лари (плановый показатель 2026 года составлял 1 млрд 890 млн лари).
Георгий Какауридзе разъяснил, с чем связан рост финансирования оборонного ведомства и других силовых структур:
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Министерство обороны: «Финансирование Министерства обороны увеличивается на 290 миллионов лари, и это в основном связано с развитием оборонных возможностей и инфраструктуры. Этот вопрос поднимался на Группе доверия и в ходе комитетских слушаний».
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Министерство внутренних дел: «В случае Министерства внутренних дел происходит добавление 70 миллионов лари. Это касается в том числе контингента и различных полицейских подразделений: патруля, криминальной полиции и Департамента по особым поручениям».
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Специальная служба государственной охраны: «Специальной службе государственной охраны добавляется около 23 миллионов лари. Здесь отражен рост заработных плат на 8.4%, что не было предусмотрено в первой версии. Кроме того, в части строительства здания предусмотрено около 10 миллионов лари».
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Служба государственной безопасности: «Службе государственной безопасности добавлено 15 миллионов лари — в основном для инфраструктуры и для того, чтобы в данном ведомстве также произошло повышение зарплат», — заявил заместитель министра.
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