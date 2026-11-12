Один человек задержан по делу об убийстве супругов-пенсионеров в Тбилиси
По факту убийства супружеской пары в их жилом корпусе в Тбилиси задержан один человек. Информацию об этом распространяет Министерство внутренних дел.
Что касается непосредственно причин произошедшего, по данным ведомства, преступлению предшествовали обстоятельства, связанные с имущественными вопросами, в частности — невыполнение обвиняемым финансовых обязательств.
Как стало известно агентству IPN, обвиняемый продал убитой супружеской паре жилую квартиру, однако не освобождал жилплощадь. По существующей информации, убитые супруги должны были выселить его из дома сегодня.
«Сотрудники Департамента полиции Тбилиси в результате проведенных в интенсивном режиме полицейских мероприятий и следственных действий задержали по обвинению в умышленном убийстве двух лиц при отягчающих обстоятельствах одно лицо.
Следствием установлено, что 11 ноября текущего года в Тбилиси обвиняемый выстрелами из автоматического огнестрельного оружия нанес двум лицам — супружеской паре в их же жилом корпусе множественные ранения, после чего скрылся с места происшествия.
В результате полученных повреждений оба скончались на месте.
Следствием также установлено, что преступлению предшествовали обстоятельства, связанные с имущественными вопросами, в частности — невыполнение обвиняемым финансовых обязательств.
В результате проведенных оперативных мероприятий и следственных действий правоохранители задержали обвиняемого по горячим следам.
Расследование по фактам умышленного убийства двух лиц при отягчающих обстоятельствах, а также незаконного приобретения, хранения и ношения огнестрельного оружия ведется по статьям 109 и 236 Уголовного кодекса Грузии, что предусматривает лишение свободы на срок до 20 лет или бессрочно», — говорится в распространенной информации.
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