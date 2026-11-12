Один человек задержан по делу об убийстве супругов-пенсионеров в Тбилиси

По факту убийства супружеской пары в их жилом корпусе в Тбилиси задержан один человек. Информацию об этом распространяет Министерство внутренних дел.

Что касается непосредственно причин произошедшего, по данным ведомства, преступлению предшествовали обстоятельства, связанные с имущественными вопросами, в частности — невыполнение обвиняемым финансовых обязательств.

Как стало известно агентству IPN, обвиняемый продал убитой супружеской паре жилую квартиру, однако не освобождал жилплощадь. По существующей информации, убитые супруги должны были выселить его из дома сегодня.