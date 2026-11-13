Прокуратура Грузии предъявила обвинения семи лицам по факту насилия в отношении Давида Пеикришвили, совершённого в камере №8 пенитенциарного учреждения Специальной пенитенциарной службы.

Как говорится в заявлении прокуратуры, обвинения предъявлены бывшему генеральному директору Специальной пенитенциарной службы Георгию Патаридзе, бывшему директору пенитенциарного учреждения №8 Рамазу Пирцхалава, а также заключённым этого учреждения — Вато Кипиани (он же Вахтанг Жвания), Шота Кипиани, Автандилу Биланишвили, Павле Гоциридзе и Давиду Качарава.

«Как известно общественности, в октябре 2026 года по факту насилия в отношении обвиняемого Давида Пеикришвили в пенитенциарном учреждении №8 Специальной пенитенциарной службы расследование было начато Генеральной инспекцией Министерства юстиции Грузии. 25 октября 2026 года в целях обеспечения объективного расследования уголовное дело было передано для дальнейшего расследования Генеральной прокуратуре Грузии.

В результате расследования, проведённого следственной частью Генеральной прокуратуры Грузии, установлено, что 16 октября 2026 года в пенитенциарное учреждение №8 Специальной пенитенциарной службы были помещены обвиняемые Вато Кипиани, Шота Кипиани и Автандил Биланишвили, задержанные по одному и тому же уголовному делу.

До их распределения по камерам, по просьбе Вато Кипиани, по указанию генерального директора Специальной пенитенциарной службы Георгия Патаридзе и решению директора учреждения №8 Рамаза Пирцхалава, с грубым нарушением требований закона Грузии „О пенитенциарном кодексе“ и положения о пенитенциарном учреждении №8, указанные лица, а также находившиеся в этом учреждении обвиняемый Давид Качарава и осуждённый Павле Гоциридзе были помещены в камеру Давида Пеикришвили.

В тот же день Вато Кипиани, Шота Кипиани, Автандил Биланишвили, Давид Качарава и Павле Гоциридзе группой совершили физическое насилие в отношении Давида Фейкришвили. Насилие продолжалось до 20 октября 2026 года.

В результате избиения Давид Фейкришвили получил многочисленные повреждения по всему телу, в том числе переломы четырёх рёбер, поперечных отростков позвонков, а также сотрясение головного мозга. Эти повреждения классифицируются как менее тяжкий вред здоровью, повлёкший длительное расстройство здоровья.

На основании собранных по уголовному делу доказательств бывшему генеральному директору Пенитенциарной службы Георгию Патаридзе предъявлено обвинение в превышении служебных полномочий, а бывшему директору учреждения №8 Рамазу Пирцхалава — в злоупотреблении служебными полномочиями. За указанные преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до трёх лет.

Что касается Вато Кипиани, Шота Кипиани, Автандила Биланишвили, Павле Гоциридзе и Давида Качарава, им предъявлено обвинение в умышленном причинении менее тяжкого вреда здоровью Давида Пеикришвили, совершённом группой лиц. Это преступление предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от четырёх до шести лет.

Прокуратура в установленный законом срок обратится в суд с ходатайством об избрании обвиняемым меры пресечения.

Расследование по делу продолжается. Общественность будет дополнительно проинформирована о его ходе и результатах», — говорится в заявлении прокуратуры.