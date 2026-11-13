Отец задержанного в Абу-Даби борца Сабы Лазишвили надеется на скорейшее освобождение сына и Мераба Двалишвили

Полиция Абу-Даби задержала 10 человек в связи с нападением на Мераба Двалишвили, сообщает международное информационное агентство Reuters. Среди задержанных сам Двалишвили и его друг Саба Лазишвили. По информации отца последнего – Анзора Лазишвили, дело об инциденте, произошедшем в Абу-Даби, находится на контроле грузинского премьера.

«Со мной связались представители высших эшелонов правительства. Знаю, что сегодня приедет премьер-министр и подключится к ситуации. Дело будет находиться под личным контролем премьер-министра. Я надеюсь, что сегодня они выйдут на свободу. Насколько мне известно, соответствующим ведомствам уже даны поручения, и я надеюсь, что всё будет в порядке. Сегодня они должны выйти на свободу. Завтра в Абу-Даби состоятся соревнования по борьбе, и мой сын должен выступить. Меня успокаивает то, что правительство подключилось к ситуации. Уверен, что всё будет хорошо», — заявил Анзор Лазишвили.

Напомним, инцидент произошёл 11 ноября в холле гостиницы в Абу-Даби. На распространенных кадрах видно, как к Двалишвили со спины подходит группа мужчин, один из них наносит спортсмену удар, после чего начинается массовая потасовка. По словам грузинского бойца, на него напали двоюродные братья бывшего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова – Умар и Усман Нурмагомедовы.