Отец задержанного в Абу-Даби борца Сабы Лазишвили надеется на скорейшее освобождение сына и Мераба Двалишвили
Полиция Абу-Даби задержала 10 человек в связи с нападением на Мераба Двалишвили, сообщает международное информационное агентство Reuters. Среди задержанных сам Двалишвили и его друг Саба Лазишвили. По информации отца последнего – Анзора Лазишвили, дело об инциденте, произошедшем в Абу-Даби, находится на контроле грузинского премьера.
«Со мной связались представители высших эшелонов правительства. Знаю, что сегодня приедет премьер-министр и подключится к ситуации. Дело будет находиться под личным контролем премьер-министра. Я надеюсь, что сегодня они выйдут на свободу. Насколько мне известно, соответствующим ведомствам уже даны поручения, и я надеюсь, что всё будет в порядке. Сегодня они должны выйти на свободу. Завтра в Абу-Даби состоятся соревнования по борьбе, и мой сын должен выступить. Меня успокаивает то, что правительство подключилось к ситуации. Уверен, что всё будет хорошо», — заявил Анзор Лазишвили.
Напомним, инцидент произошёл 11 ноября в холле гостиницы в Абу-Даби. На распространенных кадрах видно, как к Двалишвили со спины подходит группа мужчин, один из них наносит спортсмену удар, после чего начинается массовая потасовка. По словам грузинского бойца, на него напали двоюродные братья бывшего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова – Умар и Усман Нурмагомедовы.
Президент UFC Дана Уайт также прокомментировал случившееся, назвав произошедшее «абсолютно нелепым и глупым».
«Все участники выставляют себя в плохом свете. Это прискорбно. Мы занимаемся боями, и подобные безумные ситуации случаются. Посмотрим, как будут развиваться события», — заявил Уайт.
Напомним, 14 ноября Мераб Двалишвили должен провести бой против Марлона Мораеса.
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