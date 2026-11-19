Отставные грузинские дипломаты считают, что переговоры с государством, оккупирующим грузинские территории, в столице союзной России Беларуси — не просто техническое или организационное решение, а политический выбор.

«Назначение грузинской стороной дипломатического представителя для переговоров с Россией и выбор Минска местом проведения встречи являются еще одним явным свидетельством изменения внешнеполитического курса Грузии», — говорится в заявлении, обнародованном сегодня в Facebook.

«Общество дипломатов Грузии», объединяющее бывших грузинских дипломатов, раскритиковало решение Тбилиси провести переговоры с российской стороной в Минске без международных посредников. По мнению организации, выбор места встречи и назначение действующего первого заместителя министра иностранных дел Георгия Зурабашвили спецпредставителем по отношениям с РФ свидетельствуют об изменении внешнеполитического курса Грузии.

«Это политический выбор, означающий проведение переговоров в благоприятной для России обстановке и в формате, приемлемом для Москвы. Диалог правительства «Грузинской мечты» с Россией служит не обеспечению деоккупации о, а скорее нормализации отношений на условиях России», — полагают в объединении.

Отдельную обеспокоенность организации вызывает расширение полномочий спецпредставителя премьера. Речь идет о включении в его мандат вопроса мирного урегулирования российско-грузинского конфликта. По мнению бывших дипломатов, это может рассматриваться как форма восстановления дипломатических отношений с Москвой и одновременно создает угрозу международному Женевскому формату переговоров.

Женевские международные дискуссии — единственный международный переговорный механизм, в рамках которого Грузия и Россия обсуждают последствия войны августа 2008 года. В них участвуют представители Грузии, России, США, Евросоюза, ООН и ОБСЕ. Москва с 2022 года добивается переноса переговоров из Женевы в Минск, однако международные посредники не поддерживают эту инициативу.

Первая встреча Зурабашвили с заместителем главы МИД России Михаилом Галузиным должна состояться в Минске сегодня. Ранее переговоры в рамках формата «Абашидзе-Карасина» преимущественно проходили в Праге. Сам формат был создан в 2012 году и предусматривал обсуждение торгово-экономических, гуманитарных и культурных вопросов без затрагивания политических и связанных с оккупацией территорий тем.

Зурабашвили был назначен спецпредставителем премьер-министра Ираклия Кобахидзе 21 октября. При этом он сохранил должность первого заместителя министра иностранных дел Грузии. Ранее представители «Общества дипломатов Грузии» уже выступали против такого совмещения должностей, указывая, что прежде спецпредставителями назначали лиц, не занимавших действующих постов в МИД.

В свою очередь, Кобахидзе неоднократно подчеркивал, что восстановление дипломатических отношений с Россией невозможно, пока продолжается оккупация грузинских территорий, а Москва признает независимость Абхазии и Цхинвальского региона.