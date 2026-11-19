Зурабишвили о переговорах с Россией: «Это психологическое давление на общество»
Разговоры о новом формате переговоров с Россией являются попыткой оказать психологическое давление на общество и подготовить его к возможным более радикальным шагам в отношениях с Москвой, считает пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили. Об этом она заявила во время прямого эфира в Facebook.
«Нам пытаются внушить, что происходят какие-то новые события, в то время как отношения с Евросоюзом полностью заморожены. С другой стороны, создается ощущение, что с Россией начинаются какие-то новые переговоры, появляются новые форматы и так далее… Именно поэтому идут разговоры о новом Георгиевском трактате, о якобы новом формате, который на самом деле не является новым, и так далее. Нас хотят приучить к этому настолько, чтобы, если наступит день, когда они предпримут какой-то шаг, мы уже были к нему психологически готовы и реакция общества не оказалась такой резкой, какой она должна быть», — сказала Зурабишвили.
Напомним, 21 октября специальным представителем по вопросам отношений с Россией был назначен Георгий Зурабашвили. Он также сохранил должность первого заместителя министра иностранных дел.
Представляя его кандидатуру, Ираклий Кобахидзе назвал приоритетными направлениями предстоящих переговоров мирное урегулирование конфликта с Россией, сохранение и развитие торгово-экономических отношений, а также постоянный диалог по гуманитарным вопросам.
В «Обществе дипломатов Грузии» назвали «опасной тенденцией» назначение на эту должность первого заместителя министра иностранных дел. В организации выразили тревогу в связи с тем, что в мандат спецпредставителя премьера был добавлен вопрос «мирного урегулирования конфликта с Российской Федерацией». По мнению организации, это означает создание прямой альтернативы Женевскому формату переговоров.
Позже российская сторона заявила, что установила контакт со спецпредставителем премьер-министра Грузии. На переговорах российскую сторону будет представлять заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин.
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