Разговоры о новом формате переговоров с Россией являются попыткой оказать психологическое давление на общество и подготовить его к возможным более радикальным шагам в отношениях с Москвой, считает пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили. Об этом она заявила во время прямого эфира в Facebook.

«Нам пытаются внушить, что происходят какие-то новые события, в то время как отношения с Евросоюзом полностью заморожены. С другой стороны, создается ощущение, что с Россией начинаются какие-то новые переговоры, появляются новые форматы и так далее… Именно поэтому идут разговоры о новом Георгиевском трактате, о якобы новом формате, который на самом деле не является новым, и так далее. Нас хотят приучить к этому настолько, чтобы, если наступит день, когда они предпримут какой-то шаг, мы уже были к нему психологически готовы и реакция общества не оказалась такой резкой, какой она должна быть», — сказала Зурабишвили.

Напомним, 21 октября специальным представителем по вопросам отношений с Россией был назначен Георгий Зурабашвили. Он также сохранил должность первого заместителя министра иностранных дел.