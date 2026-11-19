На форуме АТЭС в китайском Шэньчжэне во время выхода Владимира Путина на торжественном приеме вместо российского гимна заиграла музыка русского танца «Трепак» из балета Петра Чайковского «Щелкунчик».

Как заметили «Важные истории», Дональда Трампа оркестр саммита встретил американским гимном. Появление Путина при этом решили сопроводить мелодией народного танца, который в привычной традиции включает мужские присядки и выбрасывание ног вперёд.

Во время церемонии фотографирования хозяин мероприятия Си Цзиньпин не позволил Путину встать рядом с собой, указав на место вместе со своей женой. Рядом с ней Путин оказался и во время торжественного ужина.