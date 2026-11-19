На саммите АТЭС для выхода Путина вместо российского гимна включили музыку из «Щелкунчика»
На форуме АТЭС в китайском Шэньчжэне во время выхода Владимира Путина на торжественном приеме вместо российского гимна заиграла музыка русского танца «Трепак» из балета Петра Чайковского «Щелкунчик».
Как заметили «Важные истории», Дональда Трампа оркестр саммита встретил американским гимном. Появление Путина при этом решили сопроводить мелодией народного танца, который в привычной традиции включает мужские присядки и выбрасывание ног вперёд.
Во время церемонии фотографирования хозяин мероприятия Си Цзиньпин не позволил Путину встать рядом с собой, указав на место вместе со своей женой. Рядом с ней Путин оказался и во время торжественного ужина.
Из-за этого Путин не смог, как планировалось, поговорить с Трампом, рассказал помощник президента Юрий Ушаков. «Сидели они не рядом за столом, так что за столом переговорить друг с другом не удалось», — рассказал Ушаков.
По его словам, Путину удалось пообщаться с «индонезийским лидером» и еще несколькими людьми, назвать которых Ушаков не смог. Двусторонняя встреча Путина и Трампа планируется в четверг после пленарного заседания саммита АТЭС, сообщил Ушаков. «Надеемся, что она будет полезной и содержательной», — сказал он.
Трехсторонняя встреча Путина, Трампа и Си продлится «не больше часа», сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. «Она сама по себе важная. Три лидера важнейших государств мира собираются вместе, показывают пример общения при обсуждении самых сложных вопросов», — сказал он.
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