Сборную России по футболу не допустили до Евро-2028
Сборную России по футболу не включили в число участников отборочного турнира чемпионата Европы 2028 года. Это следует из письма генерального секретаря Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Теодора Теодоридиса, направленного членам организации. В списке на жеребьевку, которая пройдет 6 декабря в Белфасте, перечислены 54 сборные и российской среди них нет.
В результате процедуры будут составлены 12 отборочных групп, по четыре или пять команд в каждой. По политическим причинам в одной группе не могут оказаться Армения и Азербайджан, Беларусь и Украина, Гибралтар и Испания, Косово и Босния, Косово и Сербия.
Групповой этап отборочного турнира Евро-2028 пройдет с марта по ноябрь 2027 года, стыковые матчи — в марте 2028-го. Путевки на чемпионат получат 12 победителей групп и восемь лучших команд, занявших вторые места. Евро-2028 начнется 9 июня и будет проходить на территории Великобритании и Ирландии.
Российские сборные и клубы с 28 февраля 2022 года отстранены от участия в соревнованиях под эгидой УЕФА и Международной федерации футбола (ФИФА) на неопределенный срок из-за войны в Украине. С тех пор сборная России пропустила чемпионаты мира 2022 и 2026 года, а также Евро-2024.
В октябре ее главный тренер Валерий Карпин выразил надежду, что министр спорта РФ Михаил Дегтярев добьется возвращения команды на международную арену. «Это станет главной победой», — говорил он.
Ещё в разделе «Политика» Все →
Еврокомиссия создала новый офис по санкциям
Еврокомиссия создает Офис Европейского союза по санкциям, главной целью которого станет повышение эффективности планирования санкционной политики, ее…
Мэр Тбилиси пообещал пострадавшим от прорыва водопровода компенсации и временное жилье
Мэр Тбилиси Каха Каладзе пообещал полностью компенсировать ущерб семьям, чьи квартиры пострадали в результате крупной коммунальной аварии на улице…
Хабеишвили: Находящихся на свободе прошу 23 ноября собраться в Батуми у Конституционного суда
Находящихся на свободе прошу, 23 ноября в 18:00 собраться в Батуми у Конституционного суда! Невозможно не отметить этот день в Батуми! – об этом один…
Каладзе: Следствие по делу о возможной растрате средств началось на основании проверки мэрии
Мэр Тбилиси Каха Каладзе заявляет, что проверка по делу о возможной растрате средств, выделенных на ремонт вагонов метро, была проведена…
Самхарадзе выступил на 47-й Генеральной ассамблее Межпарламентской ассамблеи АСЕАН
Председатель комитета по внешним связям парламента Грузии Николоз Самхарадзе находится с официальным визитом в столице Филиппин Маниле, где проходит…
В рамках программ бакалавриата и магистратуры станет возможным дуальное обучение
В рамках программ бакалавриата и магистратуры будет возможным дуальное обучение. Кроме того, в системе высшего образования Грузии планируется…