Сборную России по футболу не включили в число участников отборочного турнира чемпионата Европы 2028 года. Это следует из письма генерального секретаря Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Теодора Теодоридиса, направленного членам организации. В списке на жеребьевку, которая пройдет 6 декабря в Белфасте, перечислены 54 сборные и российской среди них нет.

В результате процедуры будут составлены 12 отборочных групп, по четыре или пять команд в каждой. По политическим причинам в одной группе не могут оказаться Армения и Азербайджан, Беларусь и Украина, Гибралтар и Испания, Косово и Босния, Косово и Сербия.

Групповой этап отборочного турнира Евро-2028 пройдет с марта по ноябрь 2027 года, стыковые матчи — в марте 2028-го. Путевки на чемпионат получат 12 победителей групп и восемь лучших команд, занявших вторые места. Евро-2028 начнется 9 июня и будет проходить на территории Великобритании и Ирландии.