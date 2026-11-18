«Возможно, вы знаете, что по результатам проверки, проведённой нашими соответствующими службами, материалы были направлены в компетентное ведомство для начала расследования. Речь, предположительно, идёт о подделке документов. Давайте дождёмся результатов расследования. Никто, совершивший преступление, не останется безнаказанным. Все, разумеется, понесут ответственность перед законом», — заявил мэр столицы Каха Каладзе.

Мэр Тбилиси Каха Каладзе заявляет, что проверка по делу о возможной растрате средств, выделенных на ремонт вагонов метро, была проведена соответствующими службами муниципалитета, после чего материалы для дальнейшего реагирования были направлены в следственные органы.

По его словам, все процедуры закупки и проведения тендера со стороны мэрии Тбилиси осуществлялись прозрачно, а глава «Тбилисской транспортной компании» Георгий Шаркови не является представителем следственного органа.

«Георгий Шарков не является следователем или представителем следственного ведомства. Что касается самой процедуры, с полной ответственностью заявляю, что всё было проведено абсолютно прозрачно, тендер был объявлен в соответствии с установленными правилами. Это несколько специфическая и отличающаяся от других сфера деятельности. Имеющиеся вагоны метро имеют российское происхождение, они ещё советских времён. Соответственно, найти и приобрести детали, необходимые для их восстановления, можно было исключительно на российском рынке. Поэтому, если кто-то за пределами Грузии подделывал документы, каким образом сотрудник мэрии мог знать об этом? Несмотря на это, по конкретному вопросу, который мы направили в следственные органы, начато расследование, и все виновные понесут ответственность», — отметил мэр Тбилиси.

Кроме того, Каха Каладзе в очередной раз подчеркнул, что по данному делу ведётся расследование и общественности следует дождаться его результатов.

«Мэрия не является следственным органом. Ещё раз повторяю: в рамках возложенной на неё ответственности, в частности за правильное объявление тендера и соблюдение тендерных процедур, с полной ответственностью заявляю, что всё было сделано в соответствии с законом», — заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе.