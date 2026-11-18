Каладзе: Следствие по делу о возможной растрате средств началось на основании проверки мэрии
Мэр Тбилиси Каха Каладзе заявляет, что проверка по делу о возможной растрате средств, выделенных на ремонт вагонов метро, была проведена соответствующими службами муниципалитета, после чего материалы для дальнейшего реагирования были направлены в следственные органы.
По словам мэра, отвечая на соответствующий вопрос, все лица, чья вина будет установлена, понесут ответственность перед законом.
«Возможно, вы знаете, что по результатам проверки, проведённой нашими соответствующими службами, материалы были направлены в компетентное ведомство для начала расследования. Речь, предположительно, идёт о подделке документов. Давайте дождёмся результатов расследования. Никто, совершивший преступление, не останется безнаказанным. Все, разумеется, понесут ответственность перед законом», — заявил мэр столицы Каха Каладзе.
По его словам, все процедуры закупки и проведения тендера со стороны мэрии Тбилиси осуществлялись прозрачно, а глава «Тбилисской транспортной компании» Георгий Шаркови не является представителем следственного органа.
«Георгий Шарков не является следователем или представителем следственного ведомства. Что касается самой процедуры, с полной ответственностью заявляю, что всё было проведено абсолютно прозрачно, тендер был объявлен в соответствии с установленными правилами. Это несколько специфическая и отличающаяся от других сфера деятельности. Имеющиеся вагоны метро имеют российское происхождение, они ещё советских времён. Соответственно, найти и приобрести детали, необходимые для их восстановления, можно было исключительно на российском рынке. Поэтому, если кто-то за пределами Грузии подделывал документы, каким образом сотрудник мэрии мог знать об этом? Несмотря на это, по конкретному вопросу, который мы направили в следственные органы, начато расследование, и все виновные понесут ответственность», — отметил мэр Тбилиси.
Кроме того, Каха Каладзе в очередной раз подчеркнул, что по данному делу ведётся расследование и общественности следует дождаться его результатов.
«Мэрия не является следственным органом. Ещё раз повторяю: в рамках возложенной на неё ответственности, в частности за правильное объявление тендера и соблюдение тендерных процедур, с полной ответственностью заявляю, что всё было сделано в соответствии с законом», — заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе.
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