По словам министра, развитие профессионального образования является одним из важных приоритетов правительства, что подтверждается растущим доверием общества, ежегодным увеличением числа зачисленных на профессиональные программы и полным финансированием обучения со стороны государства.

В частности, в документе отмечается, что страна продолжила модернизацию системы профессионального образования. Однако недавняя реформа высшего образования может оказать негативное влияние на качество академического обучения. Она также вызывает вопросы относительно автономии университетов. Расходы на исследования и инновации по-прежнему остаются очень низкими.

В отчете о расширении за 2026 год Еврокомиссия пишет, что Грузия достигла определенного прогресса на пути профессионального образования, однако негативно оценила принятую в текущем году так называемую реформу высшего образования.

«Подобно Международному валютному фонду и финансовым организациям, они заявили, что экономический прогресс в Грузии — это реальность. А теперь мы видим, что они признали значительный прогресс Грузии в плане сферы профессионального образования и роста показателей занятости», — говорит Миканадзе.

По заявлению министра образования, Еврокомиссия признала значительный прогресс Грузии в сфере профессионального образования — комментарий Гиви Миканадзе распространяет ведомство. Министр заявляет, что за последние дни со стороны Еврокомиссии прозвучало немало признаний, свидетельствующих об успехах Грузии.

«Для нашей власти, разумеется, приоритетно, чтобы наши граждане были максимально обеспечены возможностями трудоустройства и достойной оплатой труда. Фундамент же для этого создают качественное образование и соответствующая квалификация.

Именно поэтому развитие профессионального образования является одним из ярко выраженных приоритетов не только для министерства, но и для правительства в целом. В этом направлении мы предпринимаем очень важные шаги.

Со стороны общества растет доверие к профессиональному образованию. Это подтверждается и тем фактом, что количество зачисленных на профессиональные программы ежегодно значительно увеличивается.

Государство полностью финансирует гражданам Грузии обучение как в государственных, так и в частных колледжах. Мы еще раз видим, что Еврокомиссия признает прогресс Грузии и она представлена как лидер, в то время как параллельно мы слышим политические заявления, за которыми не стоит никаких аргументов. Очевидно, что это целенаправленная попытка и внедрение двойных стандартов в отношении Грузии. Именно их же заявления вступают в прямое противоречие с теми политическими заявлениями, сделанными по двойным стандартам, на которых Еврокомиссия часто акцентирует внимание.

Прозвучавшее со стороны Еврокомиссии признание еще раз подтверждает то, что Грузия продолжает прогресс в соответствии со стандартами и своим развитием очень приближается к тем общим реалиям, которые характерны для Евросоюза. Грузия сохраняет лидерство среди стран-кандидатов, и по многим другим данным Грузия опережает даже действующих членов Евросоюза», — отметил Гиви Миканадзе.