“Веттинг подразумевает механизм, при котором иностранные эксперты или наблюдатели играли бы решающую роль в отборе и назначении высокопоставленных должностных лиц судебной системы. Иностранец должен иметь «решающий голос», — это дословно прописано в требовании Брюсселя к Грузии. Об этом заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.

По его словам, это не что иное, как отказ от независимости.

«То, за что мы боролись в процессе выхода из Советского Союза, — наша независимость, — у нас снова хотят отнять. Суть веттинга заключается в ограничении свободы и независимости. Если иностранцы будут назначать судей и представителей судебной системы нашей страны, то о какой независимости можно говорить? Какая 3000-летняя история, какой Давид Строитель, царица Тамар и Илья Чавчавадзе? Сегодня Брюссель прямо говорит нам, что решающий голос при назначении судьи должен принадлежать какому-нибудь эстонскому, французскому или бельгийскому так называемому эксперту.