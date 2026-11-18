Папуашвили: Суть «веттинга» заключается в ограничении свободы и независимости
“Веттинг подразумевает механизм, при котором иностранные эксперты или наблюдатели играли бы решающую роль в отборе и назначении высокопоставленных должностных лиц судебной системы. Иностранец должен иметь «решающий голос», — это дословно прописано в требовании Брюсселя к Грузии. Об этом заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.
По его словам, это не что иное, как отказ от независимости.
«То, за что мы боролись в процессе выхода из Советского Союза, — наша независимость, — у нас снова хотят отнять. Суть веттинга заключается в ограничении свободы и независимости. Если иностранцы будут назначать судей и представителей судебной системы нашей страны, то о какой независимости можно говорить? Какая 3000-летняя история, какой Давид Строитель, царица Тамар и Илья Чавчавадзе? Сегодня Брюссель прямо говорит нам, что решающий голос при назначении судьи должен принадлежать какому-нибудь эстонскому, французскому или бельгийскому так называемому эксперту.
Пока у власти находится „Грузинская мечта“, это антиконституционное требование, направленное против свободы нашей страны, не будет реализовано. Но, с другой стороны, мы видим оппозицию, которая в очередной раз демонстрирует, что является марионеткой и готова пожертвовать независимостью страны ради того, чтобы кто-то расстелил перед ней красную дорожку, принял в каком-нибудь кабинете в Брюсселе и пожал руку. Вот в чём заключается их марионеточный характер», — заявил Папуашвили.
По его словам, членом комиссии по веттингу в Молдове является Нона Цоцория, которая во времена Зураба Адеишвили занимала должность заместителя генерального прокурора.
«В первые годы, когда происходили отъём собственности, ограничение деятельности телеканалов и СМИ, а насилие становилось нормой, она занимала должность заместителя генерального прокурора. Сегодня Нона Цоцория в Молдове решает, кто станет судьёй в этой стране. Это человек с такой репутацией, таким прошлым и таким представлением о добросовестности.
Добросовестность проверяет человек, который в качестве заместителя генерального прокурора был соучастником создания системы пыток в Грузии. Она также была соучастником создания системы отъёма собственности, занимая должность заместителя генпрокурора, а сегодня проверяет добросовестность других людей.
Что касается Украины, то там непосредственно на должности находится Адеишвили, который принимал участие в отправке и назначении людей в судебной системе Грузии. Когда мы говорим о ценностях Брюсселя, то ценности Брюсселя — это ценности Зураба Адеишвили, Ноны Цоцории и Михаила Саакашвили. Вот каковы ценности Брюсселя с точки зрения понимания добросовестности. В понимании Брюсселя добросовестность — это диктаторский режим Саакашвили», — заявил Папуашвили.
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