“Китай и Грузию связывает традиционная дружба, а политическое взаимное доверие между двумя странами постоянно укрепляется”, — заявил временный поверенный в делах посольства Китая в Грузии Тай Чуньюн на пресс-конференции.

По его словам, Китай готов сотрудничать с Грузией на основе взаимного уважения, равенства и обоюдной выгоды.

«Китай и Грузию связывает традиционная дружба, политическое взаимное доверие между двумя странами постоянно укрепляется, а сотрудничество в различных сферах приносит плодотворные результаты. Китай готов сотрудничать с Грузией на основе взаимного уважения, равенства и обоюдной выгоды, чтобы укреплять обмен опытом в сфере государственного управления, искать пути модернизации с учётом национальных особенностей каждой страны и приносить ещё больше пользы обоим государствам и их народам», — заявил Тай Чуньюн.