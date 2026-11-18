Тай Чунъюн: Китай готов сотрудничать с Грузией на основе взаимного уважения, равенства и взаимной выгоды
“Китай и Грузию связывает традиционная дружба, а политическое взаимное доверие между двумя странами постоянно укрепляется”, — заявил временный поверенный в делах посольства Китая в Грузии Тай Чуньюн на пресс-конференции.
По его словам, Китай готов сотрудничать с Грузией на основе взаимного уважения, равенства и обоюдной выгоды.
«Китай и Грузию связывает традиционная дружба, политическое взаимное доверие между двумя странами постоянно укрепляется, а сотрудничество в различных сферах приносит плодотворные результаты. Китай готов сотрудничать с Грузией на основе взаимного уважения, равенства и обоюдной выгоды, чтобы укреплять обмен опытом в сфере государственного управления, искать пути модернизации с учётом национальных особенностей каждой страны и приносить ещё больше пользы обоим государствам и их народам», — заявил Тай Чуньюн.
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