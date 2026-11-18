Бежашвили: В иске «Грузинской мечты» нет ни одного основания для упразднения политической партии
Сегодня стороны будут задавать друг другу вопросы — в иске ни одно доказательство не подтверждает, что у политической партии есть какое-либо нарушение закона, таких доказательств в деятельности этой следственной комиссии не находится, это сборник политических сплетен, — об этом журналистам заявил представитель «Национального движения» Леван Бежашвили перед началом процесса в Конституционном суде.
По его словам, цель стороны ответчика — показать обществу, на каком абсурде основаны материалы следственной комиссии.
«В конституционном судопроизводстве сейчас начинается важный этап, когда стороны будут задавать друг другу вопросы и, как решил суд, должно быть установлено также исследование доказательств. Наша цель и задача, по каждому конкретному обвинению рассмотреть каждое дело, увидеть конкретные доказательства, поскольку в иске ни одно доказательство не подтверждает, что у политической партии есть какое-либо нарушение закона и есть какое-либо основание для упразднения этих партий. Таких доказательств в деятельности этой следственной комиссии не находится. Это только лишь политическое заключение и сборник политических сплетен. Нашей целью будет именно показать обществу, на каком абсурде основаны материалы следственной комиссии», — заявил Леван Бежашвили.
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