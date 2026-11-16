Кобахидзе: Восстановление дипотношений с Россией имеет естественный барьер – оккупация территорий нашей страны

“Восстановление дипломатических отношений с Россией имеет естественный барьер — это оккупация территорий нашей страны и признание двух оккупированных регионов так называемыми государствами. Соответственно, наше решение по этому вопросу не пересматривалось и не может быть пересмотрено”, — заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

Как отметил глава правительства, контакты между специальным представителем Грузии и специальным представителем России будут активно продолжаться, и стороны будут обсуждать все вопросы.

«Восстановление дипломатических отношений с Россией имеет естественный барьер — это оккупация территорий нашей страны и признание двух оккупированных регионов так называемыми государствами. Соответственно, наше решение по этому вопросу не пересматривалось и не может быть пересмотрено.

Что касается отношений между нашим специальным представителем и специальным представителем России, заместителем министра иностранных дел, то эти контакты будут активно продолжаться, и стороны будут обсуждать все темы. Будут обсуждаться все вопросы, предусмотренные данным форматом», — заявил Ираклий Кобахидзе.