Кобахидзе: Нам потребовалось предпринять смелые и решительные шаги, чтобы защитить страну от внешних угроз

Нам потребовалось предпринять смелые и решительные шаги для того, чтобы защитить нашу страну от внешних угроз, в этом плане одним из принципиальных шагов стало принятие закона «О прозрачности». Нам удалось предотвратить попытки дестабилизации в стране, которые финансировались извне, — отметил премьер-министр Ираклий Кобахидзе, выступая на конференции Бизнес-ассоциации.

«Для бизнеса и экономики жизненно важно сохранение политической стабильности. Я рад, что в этом направлении у нас есть серьезный прогресс. За последний период нам удалось обеспечить политическую стабильность, что не было просто. Как вам известно, нам потребовалось предпринять решительные и смелые шаги для того, чтобы защитить нашу страну от внешних угроз, защитить наш суверенитет, независимость, и в этом плане одним из принципиальных шагов было принятие закона «О прозрачности». Однако были и другие шаги, в конечном итоге нам удалось предотвратить попытки дестабилизации в стране, которые были профинансированы извне. Был предпринят и ряд других шагов, но в итоге, вновь и вновь при поддержке общества и вашей поддержке, нам удалось сделать смелые шаги и добиться стабильности в стране, что очень важно для стабильного и последовательного развития экономики и бизнеса. Сотрудничество с бизнесом является для нас одним из важнейших приоритетов», — заявил Ираклий Кобахидзе.