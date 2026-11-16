Кобахидзе: Нам потребовалось предпринять смелые и решительные шаги, чтобы защитить страну от внешних угроз
Нам потребовалось предпринять смелые и решительные шаги для того, чтобы защитить нашу страну от внешних угроз, в этом плане одним из принципиальных шагов стало принятие закона «О прозрачности». Нам удалось предотвратить попытки дестабилизации в стране, которые финансировались извне, — отметил премьер-министр Ираклий Кобахидзе, выступая на конференции Бизнес-ассоциации.
«Для бизнеса и экономики жизненно важно сохранение политической стабильности. Я рад, что в этом направлении у нас есть серьезный прогресс. За последний период нам удалось обеспечить политическую стабильность, что не было просто. Как вам известно, нам потребовалось предпринять решительные и смелые шаги для того, чтобы защитить нашу страну от внешних угроз, защитить наш суверенитет, независимость, и в этом плане одним из принципиальных шагов было принятие закона «О прозрачности». Однако были и другие шаги, в конечном итоге нам удалось предотвратить попытки дестабилизации в стране, которые были профинансированы извне. Был предпринят и ряд других шагов, но в итоге, вновь и вновь при поддержке общества и вашей поддержке, нам удалось сделать смелые шаги и добиться стабильности в стране, что очень важно для стабильного и последовательного развития экономики и бизнеса. Сотрудничество с бизнесом является для нас одним из важнейших приоритетов», — заявил Ираклий Кобахидзе.
Ещё в разделе «Политика» Все →
Ника Гварамия пригласил судей Конституционного суда на акцию 28 ноября: можете прийти, она в поддержку Евросоюза
28 ноября уже анонсирована акция, можете прийти, это акция в поддержку Евросоюза, — так обратился лидер «Коалиции за перемены» Ника Гварамия к судьям…
Гарибашвили отказался от встречи со следователем и требует начала расследования по своим публичным заявлениям
Бывший премьер-министр Грузии требует начать расследование по факту его публичных заявлений — как сообщил адвокат Сосо Бараташвили после выхода из…
Омбудсмен представил Конституционному суду заключение «друга суда» по делу о запрете партий
Аппарат Народного защитника Грузии представил Конституционному суду заключение «друга суда» (Amicus Curiae) в связи с вопросом запрета политических…
Кобахидзе: публичная полемика духовенства и власти вредит и Церкви, и стране
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что публичная полемика между светскими и духовными властями «наносит ущерб как Церкви, так и…
Урсула фон дер Ляйен: Расширение имеет решающее значение, поскольку оно не только привлекает новых членов, но и укрепляет и усиливает Евросоюз
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая на Форуме по вопросам расширения ЕС, рассказала о новой исторической возможности расширения…
Гегелия: Все делается для того, чтобы подготовить политические, моральные и правовые основания для провозглашения нейтралитета
Все делается для того, чтобы подготовить политические, моральные и правовые основания для провозглашения нейтралитета, что является следующим…