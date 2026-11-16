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Замглавы МИД РФ Галузин будет на контакте со спецпредставителем премьера Грузии по России

Москва установила контакт с новым спецпредставителем премьер-министра Грузии по связям с Россией Георгием Зурабашвили. Его российским визави стал заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, сообщили «Известиям» в МИД России.

«Контакт с Георгием Зурабашвили нами установлен. Его российский визави определен — это курирующий южнокавказское направление заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин. Россия неизменно выступает за выстраивание прагматичных и взаимовыгодных отношений с Грузией», — заявили в ведомстве.

В МИДе добавили, что переговорщики сосредоточатся на расширении торговли, развитии туризма, транспортного сообщения и культурных обменов.

В министерстве назвали новый формат фактическим возобновлением прямого российско-грузинского диалога, который начался в 2012 году и продолжался почти десять лет.

Власти Грузии назначили Зурабашвили спецпредставителем по связям с Россией в конце октября.

В начале ноября премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал назначение Зурабашвили важным шагом и заявил о намерении Тбилиси укреплять каналы связи с Россией в торгово-экономической и гуманитарной сферах. При этом Кобахидзе ранее подчеркнул, что восстановлению дипломатических отношений между странами препятствует признание Россией независимости Абхазии и т.н. Южной Осетии.

В октябре 2024 года МИД России исключил возможность пересмотра решения о признании независимости Абхазии и т.н.Южной Осетии. В сентябре того же года глава ведомства Сергей Лавров заявил, что Грузия, Абхазия и т.н. Южная Осетия должны самостоятельно определить формат примирения. По его словам, Россия при наличии общей заинтересованности готова помочь в обеспечении договоренностей о ненападении.

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