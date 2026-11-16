Замглавы МИД РФ Галузин будет на контакте со спецпредставителем премьера Грузии по России

Москва установила контакт с новым спецпредставителем премьер-министра Грузии по связям с Россией Георгием Зурабашвили. Его российским визави стал заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, сообщили «Известиям» в МИД России.

«Контакт с Георгием Зурабашвили нами установлен. Его российский визави определен — это курирующий южнокавказское направление заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин. Россия неизменно выступает за выстраивание прагматичных и взаимовыгодных отношений с Грузией», — заявили в ведомстве.

В МИДе добавили, что переговорщики сосредоточатся на расширении торговли, развитии туризма, транспортного сообщения и культурных обменов.