Грузия Online

В Грузии учреждена новая политическая партия «За социальную демократию»
В Тбилиси состоялся учредительный съезд новой политической партии — «За социальную демократию».
Как заявил представитель партии Вахушти Менабде, с учётом политики «Грузинской мечты» в отношении оппозиции в стране новая партия готова ко всему.
««Мечта» как авторитарная сила борется со всеми альтернативами всеми доступными ей средствами. Решение Конституционного суда будет иметь прецедентное значение, а это означает, что любая другая партия, которая, допустим, не признаёт авторитарный режим «Грузинской мечты», справедливость проведённых ею выборов и так далее, также будет объявлена неконституционной.
Это означает, что любая демократическая партия, которая будет действовать подобным образом, окажется под угрозой. Это касается и нас, поэтому мы ничего не исключаем, однако готовы ко всему», — заявил Менабде.
У политической организации есть один месяц, чтобы подать заявление в Министерство юстиции Грузии.
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