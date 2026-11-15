Грузия Online

Как заявил представитель партии Вахушти Менабде, с учётом политики «Грузинской мечты» в отношении оппозиции в стране новая партия готова ко всему.

««Мечта» как авторитарная сила борется со всеми альтернативами всеми доступными ей средствами. Решение Конституционного суда будет иметь прецедентное значение, а это означает, что любая другая партия, которая, допустим, не признаёт авторитарный режим «Грузинской мечты», справедливость проведённых ею выборов и так далее, также будет объявлена неконституционной.

Это означает, что любая демократическая партия, которая будет действовать подобным образом, окажется под угрозой. Это касается и нас, поэтому мы ничего не исключаем, однако готовы ко всему», — заявил Менабде.

У политической организации есть один месяц, чтобы подать заявление в Министерство юстиции Грузии.