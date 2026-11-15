Папуашвили отметил, что в этом заключается преимущество независимости, и отказываться от него нельзя никогда.

По его словам, значение независимости заключается не только в том, что на карте мы обозначены отдельным названием, но и прежде всего в том, что мы можем «без внешнего вмешательства и исходя из национальных интересов проводить политику, которая приносит конкретную пользу народу».

По заявлению председателя парламента Грузии Шалвы Папуашвили, по темпам экономического роста Грузия «в несколько раз опережает» все страны — члены и кандидаты в члены Европейского союза.

«По темпам экономического роста Грузия не просто опережает все страны — члены и кандидаты в члены Европейского союза, а опережает их в несколько раз.

Уже одного этого показателя достаточно, чтобы понять, насколько тяжёлыми могут быть последствия подчинения собственной экономической политики указаниям Брюсселя. Сегодня в Евросоюзе это многим очевидно: высокие цены на энергоносители, отток предприятий за рубеж, рост безработицы в большинстве стран и множество других проблем.

Пример Молдовы особенно наглядно демонстрирует эту разницу.

В 2021 году экономический рост Молдовы составлял 13,9%. После того как страна подчинила свою экономическую политику требованиям Брюсселя, в 2022 году она сначала столкнулась с экономическим спадом на 4,6% (тогда как в том же году у нас был рост на 11%), а с 2023 года так и не смогла выйти за пределы 1-процентного роста.

Даже на фоне обещанных Европейским союзом миллиардов экономика Молдовы в этом году вырастет всего на 1,5%, что в пять раз меньше, чем рост Грузии на 7,2%.

Эта разница — не просто статистика, она имеет конкретную цену.

Если бы в 2026 году экономика Грузии выросла не на 7,2%, а, как в Молдове, на 1,5%, бюджет Грузии на 2027 год недополучил бы как минимум 1 миллиард лари. Для сведения: в бюджете на 2027 год мы увеличиваем финансирование пенсий, здравоохранения и образования именно на 1 миллиард лари. Очевидно, что без независимой и правильной экономической политики мобилизовать этот дополнительный финансовый ресурс было бы значительно сложнее. Также очевидно, что Брюссель не компенсировал бы эту недостачу — не профинансировал бы ни повышение пенсий, ни расходы на здравоохранение и образование.

И ещё один момент. Несколько дней назад президент Молдовы с гордостью заявила, что Молдова полностью прекратила импорт газа из России и теперь покупает газ у Европейского союза. Всё это хорошо, однако есть одна деталь: в 2021 году, до начала войны в Украине, цена 1 м³ газа для потребителей в Молдове составляла 0,65 лари, а в этом году достигла 3,75 лари. Между прочим, в Грузии как в 2021 году, так и сегодня цена 1 м³ газа составляет 0,56 лари — в семь раз дешевле, чем в Молдове.

Значение независимости заключается не только в том, что на карте мы обозначены отдельным названием. Её главная ценность состоит в том, что мы можем без внешнего вмешательства и исходя из национальных интересов проводить политику, которая приносит конкретную пользу нашему народу.

В этом заключается преимущество независимости, и мы никогда не должны от него отказываться», — пишет Папуашвили.