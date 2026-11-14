Минюст России включил партию Элене Хоштария «Дроа» в список «нежелательных организаций»

Министерство юстиции России внесло партию Элене Хоштария «Дроа» в перечень «нежелательных организаций», сообщат российские СМИ со ссылкой на сайт ведомства.

Минюст России включил грузинскую политическую партию «Дроа» в список иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана «нежелательной» на территории РФ.

Согласно информации, размещенной на сайте ведомства, в список также включен американский исследовательский «Фонд Чарльза Кеттеринга».