Михаил Саакашвили: Гарибашвили не является политическим заключенным
Третий президент Грузии Михаил Саакашвили пишет в социальной сети:
«Назло мне объявляющим Гарибашвили политзаключенным я объясняю, почему Гарибашвили не является политическим заключенным.
До ареста он никогда не высказывал мнения, отличного от мнения Иванишвили и его партии, и поэтому по политическим мотивам его не посадили бы и не могли посадить. Во время пребывания в должности он был вовлечен во множество тяжких преступлений, о которых знает все общество.
В конечном счете, Гарибашвили никогда и не был политиком — он всегда был представителем криминальной организации.
А теперь о тех политиках, которые муссируют эту тему. В действительности они хотят создать с Гарибашвили некое подобие коалиции, поскольку, по их мнению, у Гарибашвили есть деньги и влияние на определенную часть «коцев» (сторонников «Грузинской мечты»).
Помимо того, что такой подход совершенно аморален, он также абсолютно непрагматичен. Впрочем, эти политики никогда и не блистали правильной политической интуицией.
Стремиться отмежеваться от Миши и вступить в сговор с Гарибашвили — это в тысячу раз хуже альянса с Гилаури».
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