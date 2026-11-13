Кремль на переговорах по Украине потребовал выхода Финляндии из НАТО

На многосторонних переговорах в Абу-Даби по окончанию войны в Украине российская делегация неофициально выдвинула пункты «нового европейского порядка безопасности», коснувшиеся не только Киева. Представители Кремля потребовали выхода Финлядии из НАТО, а также также высказались за отказ альянса от военных баз в Латвии, Литве и Эстонии. Все эти пункты были переданы присутствовавшим в Эмиратах представителям Евросоюза, сообщает Bild.

При этом высказанные российскими переговорщиками в ОАЭ условия — лишь одна из инициатив, обсуждаемых в неофициальных кругах. С российской стороны параллельно действуют несколько конкурирующих групп посредников, и пока неизвестно, чьи именно идеи поддерживает президент РФ Владимир Путин, напоминает Bild.

Требования Москвы коснулись также не входящей в НАТО Молдовы. Российские представители выдвинули план переформатирования этого государства в федерацию из собственно молдавских земель, Гагаузии и Приднестровья. Последнее с 1991 года является де-факто неподконтрольным Кишиневу самопровозглашенным государством, не признанным ни одним участником ООН. В случае вступления страны в ЕС Приднестровье и Гагаузия должны получить возможность провести референдумы о независимости.