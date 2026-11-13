Посол Великобритании поясняет причины введения санкций против ряда СМИ в Грузии

Главной целью санкций, введенных Великобританией против действующих в Грузии средств массовой информации, является пресечение пропаганды, наносящей ущерб суверенитету Украины. Об этом в интервью передаче «Аналитика» на телеканале BMG tv заявил посол Великобритании. Гарет Уорд заостряет внимание на более широкой проблеме свободы слова и отмечает, что обеспокоенность в связи с давлением на медиасектор выражает не только Соединенное Королевство, но и более широкая группа европейских стран.

«В рамках нашего режима санкций против России наша цель — помочь Украине защитить свой суверенитет и остановить пропаганду, которая подрывает суверенитет Украины. Это наш первоочередной приоритет, и именно поэтому мы принимаем меры, включая те меры в Грузии, которые вы имеете в виду», — заявил посол Великобритании в Грузии Гарет Уорд в интервью Георгию Исакадзе и Елене Кванчилашвили в эфире BMG.

По пояснению посла, вопросы, связанные со СМИ в Грузии, не ограничиваются только санкциями — в стране существует и более широкая проблема свободы медиа.

«В Грузии существует более широкий вопрос свободы медиа. Мы являемся членами Коалиции за свободу СМИ, и вы можете ознакомиться с рядом заявлений Коалиции за свободу СМИ, в которых выражается определенная обеспокоенность по поводу давления на медиасектор в Грузии в целом. Так что это посылы, которые направляет Грузии не только Великобритания — точно такой же посыл направляет более крупная группа европейских стран», — заявил Гарет Уорд.

Напомним, что 24 февраля 2026 года Великобритания ввела санкции против телекомпаний «Имеди» (Imedi) и POSTV в рамках действующего санкционного режима против России. Согласно разъяснению британского правительства, основанием для санкций послужило распространение вводящей в заблуждение информации об Украине и пропаганды в пользу России.