Министерство образования Грузии готово поощрять интерес к китайскому языку и культуре

«Язык связывает людей и культуры, способствует взаимопониманию и создает новые возможности как в направлении образования, так и профессионального развития.

В ходе своего выступления Гиви Миканадзе говорил о важности существующего партнерства между Грузией и Китаем в сфере образования и сотрудничестве в области изучения китайского языка. Он отметил, что экзамены на знание китайского языка в Грузии уже доступны.

Министр образования заявляет о готовности поощрять и поддерживать растущий в Грузии интерес к китайскому языку и культуре. Об этом Гиви Миканадзе заявил в Пекине во время участия в конференции глобальных партнеров экзамена на знание китайского языка (HSK).

Для Грузии — страны, обладающей древнейшим языком, богатым культурным наследием и многолетней историей связующего звена между Европой и Азией — этот вопрос имеет особое значение.

В Грузии наблюдается растущий интерес к китайскому языку и культуре, соответственно, мы готовы создавать дополнительные возможности для поощрения и поддержки этого интереса.

На протяжении многих лет наше сотрудничество с Китайской Народной Республикой значительно развивалось. Установление стратегического партнерства в 2023 году стало важным этапом в наших отношениях. В этом же году, в связи с 34-й годовщиной установления дипломатических отношений, мы оформили соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

Образование занимает особое место в этом растущем партнерстве. Нашей целью должно быть содействие изучению языка и обеспечение молодежи возможностями для получения качественного образования и развития профессиональных навыков, необходимых для успеха.

Это подразумевает обучение друг у друга, обмен опытом и идеями, а также создание таких возможностей, которые принесут реальную ценность обеим сторонам.

Именно с этой точки зрения особенно важен экзамен по оценке знания китайского языка, который дает изучающим язык возможность подтвердить свою компетенцию и получить доступ к возможностям высшего образования в Китае.

Экзамены HSK в Грузии уже доступны, и мы готовы активно способствовать дальнейшему развитию сотрудничества в этом направлении», — заявил Гиви Миканадзе.

Мероприятие, в котором приняли участие представители сферы образования из более чем 130 стран, состоялось в рамках Всемирной конференции по китайскому языку.