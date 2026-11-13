Папуашвили: В отличие от Нюрнбергского процесса, сегодня существует международно-правовое пространство, позволяющее дать оценку диктаторскому режиму Саакашвили
По его словам, к счастью, в отличие от Нюрнбергского процесса, сегодня существует международно-правовое пространство, позволяющее дать оценку диктаторскому режиму Саакашвили.
«Если оставить всё остальное в стороне, в решении Страсбургского суда прямо используется слово „систематический“ применительно к пыткам в тюрьмах. В этом направлении вынесен прямой юридический вердикт: пытки носили систематический характер, а в пенитенциарной системе была создана среда, способствовавшая применению пыток.
В эти дни мы наблюдаем за выступлениями „Единого национального движения“. Хорошо, что слушания в Конституционном суде проходят не только в правовом аспекте, но и стали для общества ещё одной возможностью вынести и подтвердить политический вердикт.
В прямом эфире мы слышим выступления создателей режима, его защитников, восхвалителей и сторонников, которые и сейчас не признают выборы. Они не признают, что существовала система пыток, и заявляют об этом перед судом. Говорят, что в бочках что-то нашли, и откуда, мол, нам знать, что это такое.
И это несмотря на то, что на глазах у всего международного сообщества были разоблачены преступления, а после смены режима выявилось ещё немало других фактов. Мы увидели, какие преступления совершал диктаторский режим Саакашвили и как затем всё это документировалось с помощью видеозаписей и других материалов, которые хранились для того, чтобы иметь возможность шантажировать общество и людей, попавших на эти записи. Известно, что подобные записи были и на членов собственной команды, однако их не шантажировали», — заявил Шалва Папуашвили.
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