Кобахидзе в рамках саммита EPC принял участие в панельной дискуссии
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в рамках 9-го саммита Европейского политического сообщества (EPC) принял участие в дискуссии в формате круглого стола на тему обеспечения безопасности и обороны демократической Европы.
По сообщению администрации правительства, выступая на панельной дискуссии в закрытом формате, глава правительства акцентировал внимание на существующих вызовах в направлении мира и стабильности, а также говорил о гибридных угрозах и особом значении защиты национального суверенитета.
В ходе выступления Ираклий Кобахидзе подчеркнул роль Грузии в содействии миру и стабильности в регионе.
В дискуссии в формате круглого стола принимали участие лидеры различных стран, в том числе премьер-министры Великобритании, Дании и Словении, президенты Черногории, Литвы, Румынии и верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности.
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