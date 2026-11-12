Кобахидзе в рамках саммита EPC принял участие в панельной дискуссии

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в рамках 9-го саммита Европейского политического сообщества (EPC) принял участие в дискуссии в формате круглого стола на тему обеспечения безопасности и обороны демократической Европы.

По сообщению администрации правительства, выступая на панельной дискуссии в закрытом формате, глава правительства акцентировал внимание на существующих вызовах в направлении мира и стабильности, а также говорил о гибридных угрозах и особом значении защиты национального суверенитета.

В ходе выступления Ираклий Кобахидзе подчеркнул роль Грузии в содействии миру и стабильности в регионе.

В дискуссии в формате круглого стола принимали участие лидеры различных стран, в том числе премьер-министры Великобритании, Дании и Словении, президенты Черногории, Литвы, Румынии и верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности.