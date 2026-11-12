Саакашвили: Тот, кто способен в короткие сроки искоренить криминал в Грузии, уже шестой год теряет время в путинском плену

“Я решил до конца сказать вам горькую правду: чем дольше вы будете мириться с моим пленением, тем больше из вас, ваших близких и знакомых падет жертвой сначала этой волны преступности, которая есть сейчас, а вскоре — настоящего цунами преступности, которое к нам приближается”, — об этом бывший президент Михаил Саакашвили пишет в социальной сети.

По его словам, тот, кто может в очень короткие сроки полностью искоренить криминал в Грузии, уже шестой год теряет время в путинском плену, а некоторые грузины ведут себя так, будто так и должно быть.

«Еще два человека стали жертвами заказного убийства, совершенного наемными убийцами. Иванишвили на большой скорости возвращает нас в Грузию 90-х, и это естественно, поскольку именно в 90-х благодаря „имеретинской мафии“ Квантришвили он стал миллиардером в России. Когда сам диктатор вовлечен в криминальные дела колл-центров, обхода санкций, уклонения от уплаты налогов и опирается на полностью укомплектованную криминалами молодежную организацию „Грузинской мечты“, которая вчера же устроила кровавую разборку у Круглого сада, тот, кто может в очень короткие сроки полностью искоренить криминал в Грузии, уже шестой год теряет время в осуществляемом руками грузин путинском плену, в Руставской тюрьме, а некоторые грузины ведут себя так, будто так и должно быть. Так вот, чем дольше вы будете мириться с моим пленением, тем больше из вас, ваших близких и знакомых падет жертвой сначала этой волны преступности, которая есть сейчас, а вскоре — настоящего цунами преступности, которое к нам приближается. Я решил до конца сказать вам горькую правду», — пишет Михаил Саакашвили.