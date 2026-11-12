Ираклий Кобахидзе принимает участие в саммите Европейского политического сообщества

«Мы участвуем в саммите Европейского политического сообщества. У нас будет выступление в формате круглого стола. Этот формат мы также используем для двусторонних встреч и бесед с лидерами. В таком режиме пройдет и этот саммит. Круглый стол посвящен состоянию демократии в Европе. По всем темам мы выразим нашу позицию, в том числе постараемся с перспективы Грузии показать нашим европейским друзьям существующую ситуацию и тенденции. Грузия играет ключевую роль с точки зрения связанности, в том числе исходя из того, что для Европы, к сожалению, закрылись пути в восточном направлении после того, как Россия с экономической точки зрения изолирована от остального европейского пространства, и после того, как начался конфликт на Ближнем Востоке. Южный Кавказ и конкретно Грузия остаются единственными сухопутными воротами в восточном направлении. Мы максимально готовы к сотрудничеству в этом плане с Европой, с Евросоюзом, и, естественно, на эту тему мы также поговорим с нашими европейскими партнерами», — заявил Ираклий Кобахидзе.

По их же сведениям, лидеры- участники саммита также сделали совместное фото.

В рамках 9-го саммита EPC премьер-министр примет участие в дискуссии в формате круглого стола на тему — обеспечение безопасности и обороны демократической Европы.

Премьер-министр Грузии принимает участие в саммите EPC вместе с делегацией, в состав которой входят вице-премьер, министр иностранных дел Мака Бочоришвили и руководитель администрации правительства Леван Жоржолиани.