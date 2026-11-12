Кавелашвили встретился в Анталье с Реджепом Тайипом Эрдоганом
В рамках 31-й Конференции ООН по изменению климата (COP31) в Анталье президент Грузии Михаил Кавелашвили встретился с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом.
По сообщению администрации президента Грузии, стороны обсудили стратегическое партнерство между Грузией и Турцией, двустороннее сотрудничество, а также текущие процессы в регионе и мире.
«Президент Грузии подтвердил готовность к дальнейшему развитию стратегического партнерства и пригласил президента Турции посетить Грузию.
При обсуждении региональных вопросов внимание было уделено важности укрепления устойчивого мира на Южном Кавказе.
На встрече особое внимание было уделено торгово-экономическим отношениям, вопросам транспортной и энергетической связанности, развитию Среднего коридора и значению железной дороги Баку-Тбилиси-Карс», — отмечается в информации.
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