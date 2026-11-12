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Грузия Online
Политика

Ален Берсе: Мы обязательно продолжим диалог и сотрудничество, конечно же, и с Грузией

«Я всегда был готов к диалогу со всеми государствами — членами Совета Европы, как вы знаете, и, разумеется, в том числе с Грузией. В последнее время у нас также были контакты. Важно проводить прозрачные и откровенные обсуждения, однако, как вы понимаете, это не всегда происходит публично», — заявил генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе журналистам в Дублине перед началом саммита Европейского политического сообщества.

По его словам, членство в Совете Европы означает обязательство защищать определённые ценности.

«Я внимательно слежу за происходящими событиями. Знаю, что в настоящее время ведётся обсуждение вопросов, рассматриваемых в Конституционном суде. Мы следим за этим процессом и, как всегда, напоминаем всем, что членство в Совете Европы также означает обязательство защищать определённые ценности.

Все 46 государств — членов Совета Европы взяли на себя обязательство соблюдать Европейскую конвенцию по правам человека и признавать юрисдикцию Европейского суда по правам человека.

У нас есть рамки, в пределах которых мы можем развивать отношения и сотрудничество. Я твёрдо убеждён, что мы должны постоянно подтверждать приверженность этим принципам, продолжать диалог и совместные обсуждения. Мы обязательно продолжим этот диалог и сотрудничество, разумеется, и с Грузией», — отметил Ален Берсе.

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