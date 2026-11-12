Ален Берсе: Мы обязательно продолжим диалог и сотрудничество, конечно же, и с Грузией

«Я всегда был готов к диалогу со всеми государствами — членами Совета Европы, как вы знаете, и, разумеется, в том числе с Грузией. В последнее время у нас также были контакты. Важно проводить прозрачные и откровенные обсуждения, однако, как вы понимаете, это не всегда происходит публично», — заявил генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе журналистам в Дублине перед началом саммита Европейского политического сообщества.

По его словам, членство в Совете Европы означает обязательство защищать определённые ценности.

«Я внимательно слежу за происходящими событиями. Знаю, что в настоящее время ведётся обсуждение вопросов, рассматриваемых в Конституционном суде. Мы следим за этим процессом и, как всегда, напоминаем всем, что членство в Совете Европы также означает обязательство защищать определённые ценности.