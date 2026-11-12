Ален Берсе: Мы обязательно продолжим диалог и сотрудничество, конечно же, и с Грузией
«Я всегда был готов к диалогу со всеми государствами — членами Совета Европы, как вы знаете, и, разумеется, в том числе с Грузией. В последнее время у нас также были контакты. Важно проводить прозрачные и откровенные обсуждения, однако, как вы понимаете, это не всегда происходит публично», — заявил генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе журналистам в Дублине перед началом саммита Европейского политического сообщества.
По его словам, членство в Совете Европы означает обязательство защищать определённые ценности.
«Я внимательно слежу за происходящими событиями. Знаю, что в настоящее время ведётся обсуждение вопросов, рассматриваемых в Конституционном суде. Мы следим за этим процессом и, как всегда, напоминаем всем, что членство в Совете Европы также означает обязательство защищать определённые ценности.
Все 46 государств — членов Совета Европы взяли на себя обязательство соблюдать Европейскую конвенцию по правам человека и признавать юрисдикцию Европейского суда по правам человека.
У нас есть рамки, в пределах которых мы можем развивать отношения и сотрудничество. Я твёрдо убеждён, что мы должны постоянно подтверждать приверженность этим принципам, продолжать диалог и совместные обсуждения. Мы обязательно продолжим этот диалог и сотрудничество, разумеется, и с Грузией», — отметил Ален Берсе.
Ещё в разделе «Политика» Все →
Ираклий Кобахидзе принимает участие в саммите Европейского политического сообщества
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе принимает участие в саммите Европейского политического сообщества (EPC). Информацию об этом распространяет…
Кавелашвили встретился в Анталье с Реджепом Тайипом Эрдоганом
В рамках 31-й Конференции ООН по изменению климата (COP31) в Анталье президент Грузии Михаил Кавелашвили встретился с президентом Турецкой Республики…
В Грузии с 1 января 2027 года начнут штрафовать гидов и туркомпании без регистрации
Национальная администрация туризма Грузии напомнила представителям отрасли, что с 1 января 2027 года вступают в силу штрафы за работу без…
В Тбилиси будет обустроена новая штрафстоянка на 18 250 автомобилей
В Тбилиси будет построена специальная охраняемая (штрафная) автостоянка, куда предусмотрено перемещение 18 250 автомобилей. Согласно проекту бюджета…
Почему государство предложило вынужденно перемещенным лицам (ВПЛ) денежную компенсацию вместо квартир?
По заявлению первого заместителя министра финансов Георгия Какауридзе, получение денежной компенсации в размере 10 000 лари в рамках программы…
Папуашвили: Евросоюз теряет свою роль глобального политического и экономического игрока
«Внешняя политика и политика безопасности Евросоюза всё чаще демонстрируют признаки незрелости и непоследовательности», — пишет председатель…