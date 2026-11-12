Премьер-министр Хорватии: Когда будут созданы соответствующие условия, Хорватия будет готова поддержать европейский путь Грузии

“Мы надеемся, что Грузия, так же как Молдова и Украина, вновь будет более активно и последовательно ориентирована на членство в Евросоюзе”, — об этом премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович заявил грузинским журналистам в Дублине, где проходит 9-й саммит Европейского политического сообщества.

По словам Пленковича, когда будут созданы соответствующие условия, Хорватия будет готова поддержать европейский путь Грузии.

«На протяжении многих лет я был сторонником демократического процесса в Грузии и европейского курса Грузии. На данном этапе этот путь, по всей видимости, проходит с несколько меньшей интенсивностью, чем в прошлом. Мы надеемся, что Грузия, так же как Молдова и Украина, вновь будет более активно и последовательно ориентирована на членство в Евросоюзе.

Думаю, той возможностью, которая появилась после того, как в рамках внешней политики Евросоюза страны, входившие в категорию политики соседства, стали частью политики расширения, Грузия и грузинский народ должны воспользоваться. Существуют вопросы, которые все еще не решены. Проблемы связаны и с теми территориями Грузии, которые не находятся под вашим контролем — я имею в виду Абхазию и Южную Осетию. Это значительная проблема, однако замороженные конфликты не чужды международной практике. Когда будут созданы соответствующие условия, Хорватия будет готова поддержать европейский путь Грузии. Мы поговорили и о продолжительности диалога, однако, как я уже отметил, мы поощряем и поддерживаем диалог», — заявил Пленкович.