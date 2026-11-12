Глава администрации Кавелашвили покинул должность спустя два месяца после назначения
Лука Эхвая покинул пост главы администрации президента Грузии через два месяца после назначения. Об этом грузинской службе «Радио Свобода» сообщили два независимых источника. На данный момент неизвестно, ушёл ли он с должности по собственному желанию или был уволен.
Михаил Кавелашвили назначил Эхвая главой администрации президента 14 сентября 2026 года. До этого он занимал должность советника Кавелашвили по международным вопросам. После назначения Эхвая присутствовал практически на всех мероприятиях с участием грузинского президента.
В разное время Лука Эхвая занимал должности советника и помощника президента. Советником Кавелашвили по международным отношениям он был назначен в первой половине 2025 года.
Эхвая считал разрыв стратегического сотрудничества между США и Грузией «большим шагом на пути деколонизации». Он также выступал за присоединение Грузии к региональному формату «3+3».
В апреле 2025 года он выражал мнение, что в «Грузинской мечте» были готовы к тому, что отношение США к Грузии не изменится.
В сообщении администрации президента о назначении Эхвая был представлен как исследователь и специалист в области международных отношений.
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